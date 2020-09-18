日本进入菅政府时代，向海洋排放“核电站污水”是否成为现实？. September. 18, 2020 07:17. by 东亚科学记者 金民洙 ashilla@donga.com. 随着日本首相菅义伟16日就任，福岛核电站污水是否会被排放到海洋的忧虑再次浮出水面。因为菅义伟此前曾表示，“下届政府应该解决福岛核电站核辐射污水问题”。 东京电力从15日开始着手把保管在福岛核电站用地的核辐射污水进行再净化工作，以便将污水处理至日本管制部门规定的放射性物质排放标准以下。对此，有人分析说，这是为把福岛污染水向海洋排放的准备工作。专家们一致认为，再净化试验结果能否按照当初的目标将放射性核物质浓度降低到标准值以下，有必要公开透明的信息。 以2019年为基准，福岛核污水平均每天产生180吨。这里除了人为注入的水之外，还包括从2013年开始流入核反应堆建筑并被污染的大量地下水。今年2月，日本政府认为2022年8月核电站用地内会充满储藏空间，并下结论说，向海洋排放是最合适的方案。 据日本政府透露，福岛核污水中包含的放射性核物质共有64种。主要核物质有铯-134和铯-137、钴-60、锑-125、钛-106、锶-90、碘-129、氚、碳-14、钛-99等10种，其余54种为未对自然产生影响的微小水平。 国际原子能机构对每种主要核物质都制定了劝告的排放标准。释放强能伽马射线的铯-137的排放标准是每升90贝克勒尔（Bq）。目前福岛污染水的铯-137放射能浓度为每升0.0585∼829Bq。储藏罐中储存的污水各不相同，放射性核物质的浓度也各不相同，因此存在很大的偏差。 东京电力着手进行的再净化工作是减少这种放射能浓度偏差，将核物质的排放降低到标准值以下。通过升级和更换多核物质清除设备（ALPS）的过滤器，再次净化目前保管的污水，确认放射能浓度后，如果达不到标准值，将重新进行反复再处理。 原子能安全委员会防灾环境课长金润宇（音译）表示：“据我所知，国际原子能机构的研究结果显示，ALPS的性能并没有问题”，“虽然从技术上来看，通过再净化可以满足排放标准，但是从现实上来看，应该关注能够达到何种程度的再净化。” 问题是氚。当浓度达到一定水平以上时，可通过去除设备进行部分净化处理。但是福岛污水的氚浓度为每升平均58万Bq，低到无法用清除设备净化的程度。同时，这一数值远远超过了排放标准值每升6万Bq。据悉，在这种情况下，目前还没有有效的消除氚的技术。 国家核聚变研究所ITER韩国事业团燃料周期技术组长张民浩（音译）表示：“虽然通过电解可以降低氚的浓度，但浓度低时需要大量用电，所以会产生很多费用。”

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