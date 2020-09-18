“千变之脸”金凯瑞将在《周六夜现场》扮演拜登一角. September. 18, 2020 07:17. by 任寶美 bom@donga.com. 曾在电影《变相怪杰》、《阿呆和阿瓜》、《美丽心灵的永恒阳光》等作品中展现精湛演技的演员金•凯瑞(58岁)将在美国人气喜剧类综艺节目《周六夜现场》(Saturday Night Live)的模仿大选中扮演民主党总统候选人乔•拜登的角色。 美国NBC电视台16日(当地时间)表示：“金凯瑞是我们的新乔•拜登。”不是之前扮演过拜登的杰森•苏戴奇斯、伍迪•哈里森、约翰•木兰尼，而是选择了新人。《周六夜现场》最近也突然选定罗伯特•德尼罗扮演前联邦调查局(FBI)局长罗伯特•米勒，布拉德•皮特扮演美国国立卫生研究院传染病科主任安东尼•福奇，一时成为话题。 金凯瑞曾多次表现出对美国总统特朗普的否定立场。2018年，他在自己的推特上上传了将特朗普总统描绘成魔女的讽刺画，还展示了刻画当时白宫女发言人莎拉•桑德斯狰狞面貌的画作。金凯瑞将特朗普比喻为皮肤癌之一的黑色素瘤，称其“危险得令人难以置信”。 此次大选系列片将于10月3日~31日分5集播出。在2016年大选时扮演特朗普总统的亚力克•鲍德温再次被选中。特别是，如果9月29日开始进行第一轮总统候选人讨论，金凯瑞和鲍德温以拜登和特拉姆普的形象争锋对决的样子将成为话题。CNN评价说：“大选期间尤其受瞩目的《周六夜现场》将通过金凯瑞、鲍德温组合大量报道与大选讨论、大选有关的各种消息，给大选注入活力。”

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