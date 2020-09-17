“Shootdori”李康仁入选本周欧洲足坛最佳11人阵容. September. 17, 2020 07:47. by 金正勋记者 hun@donga.com. 西甲巴伦西亚队所属的李康仁(19岁)入选了本周欧洲足坛最佳11人阵容。 16日，ESPN西班牙频道“ESPN Deportes”通过社交网络服务(SNS)公开了以西甲联赛、英格兰足球超级联赛、法甲联赛等3个联赛旗下的球员为对象的“最佳11人”。李康仁在4-4-2阵型中占据了最前方双前锋的其中一个位置。 李康仁入选最佳11人阵容是因为在西甲揭幕战中的出色表现。本月14日，李康仁在西班牙巴伦西亚梅斯塔利亚球场举行的与莱万特的2020~21赛季西甲联赛首轮比赛中首发出场，在72分钟内助攻2次，带领球队以4比2获胜。由此，李康仁成为在2000年以后效力巴伦西亚的球员中，完成两次助攻最年轻的选手。 莱万特队的何塞•路易斯•莫拉莱斯(西班牙)和李康仁一起被选为最前线的双前锋，利物浦的穆罕默德•萨拉赫(英格兰)、伯恩利的杰夫•亨德里克(英格兰)、阿森纳的威廉(英格兰)、蒙彼利埃的特齐•萨巴尼埃(法国)组成最佳11人的四中场。在4后卫防守阵营中，利物浦队的安德鲁•罗伯逊(英格兰)、水晶宫队的斯科特•丹(英格兰)、皇家贝蒂斯队的埃梅尔森(西班牙)、圣埃蒂安队的韦斯利•波帕纳(法国)分别榜上有名。马赛队的史蒂夫•曼丹达(法国)以守门员的身份入选。由于德甲和意甲联赛尚未开幕，因此所属球员没有进入本周最佳阵容。

한국어