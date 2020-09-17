日本媒体也报道说：“美国2017年曾考虑向朝鲜使用80枚核武器”. September. 17, 2020 07:48. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本主要媒体纷纷报道了《华盛顿邮报》副总编鲍勃·伍德沃德的著作《暴怒（Rage）》的内容，并就2017年韩半岛危机一致表示：“在‘行动计划5027’中，美国曾讨论对朝鲜使用80枚核武器。” 《读卖新闻》16日在题为《对朝鲜使用80枚核弹的行动计划》的报道中介绍了《暴怒》的内容，并报道说：“朝鲜发射洲际导弹等导致局势紧张的2017年，美军的行动计划中包括对朝鲜使用80枚核武器。”报道还说，“根据这本书，当时美军重新研究了假设朝鲜发生紧急情况的‘行动计划5027’等。据悉，重新研讨的‘行动计划5027’中包括了使用80枚核武器反击（朝鲜攻击）的可能性”。 共同社当天也报道称：“伍德沃德在新书中指出，韩美两国军队的‘行动计划5027’中包括使用80枚核武器，以报复朝鲜的军事进攻。”报道还说：“2017年，‘行动计划5027’是在与朝鲜军事关系紧张加剧时，特朗普美国政权的选择地之一。” 《日本经济新闻》报道说，“伍德沃德在15日发行的新书中指出，在假设朝鲜发生紧急状况时，在美韩军队的‘行动计划5027’中制定了旨在报复朝鲜攻击的方案”。时事通信社也表示：“在假设朝鲜发生紧急情况下，美韩军队的‘行动计划5027’中包括使用80枚核武器，以报复朝鲜的攻击。” 日本民营电视台TBS也报道了《暴怒》的内容，并报道说：“特朗普政府曾考虑对朝鲜使用核武器。”字幕上写着“考虑到朝鲜体制的转换，战争计划中包括使用80发核武器”。

한국어