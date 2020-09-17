BTS成为推特上被提及次数最多的歌手. September. 17, 2020 07:48. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 据统计，新型冠状病毒感染症(COVID-19)大流行时，美国国内推特使用者提及最多的音乐人是防弹少年团(BTS)。 15日(当地时间)，Billboard表示，推特通过分析3月1日至9月1日新冠病毒在美国扩散期间推特使用数据的“Twitter From Home”报告书做出了上述表示。防弹少年团成为被提及最多的歌手，其后依次是说唱歌手“坎爷”坎耶•韦斯特和女歌手碧昂丝。 防弹少年团在上个月21日公开新曲《Dynamite》后，时隔10天登上Billboard单曲排行榜“Hot 100”榜首位置等，延续着高光势头。“坎爷”在11月宣布参加美国总统大选，引起了话题，而碧昂斯在8月发行了同时推出音乐和影像的视觉专辑《Black is King》。 除防弹少年团外，韩国偶像组合NCT和ATEEZ也分别排在第6、8位，反映出了美国国内对“K-POP”的高度关注。另外，推特提及量排在第1~9位的音乐人全部都不是白色人种，这一点也吸引了大家的关注。

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