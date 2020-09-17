日本新政权上台，韩日“知日派-知韩派”受到关注. September. 17, 2020 07:48. by 东京=常驻记者 朴亨俊、韩基载记者 lovesong@donga.com,record@donga.com. 认为在日本菅义伟政权韩日关系也不易改善的展望占据上风，但也有部分人表示期待。为了韩日关系的发展，韩日两国知日派、知韩派的作用变得比任何时候都重要。 在韩国执政党人士中，与菅义伟首相以个人信任为基础进行对话的代表性人物是共同民主党代表（党首）李洛渊。据外交消息人士透露，认识日本国内核心人士的李洛渊尤其与菅义伟周边人士交情深厚，因此可以比较顺利地进行沟通。据悉，去年10月时任国务总理的李洛渊作为政府代表出席德仁天皇即位仪式时，两人非公开会面，进行了以“带着责任感为改善韩日关系而努力”为宗旨的对话。 据悉，在前政府人士中，前总统秘书室长李丙琪与菅义伟有着特殊的关系。据悉，李丙琪在2013∼2014年担任驻日大使时，每个月都会与菅义伟见一次面。日本政府高层相关人士表示，2015年日韩协议中“菅义伟-李丙琪’的核心是“慰安妇”问题。据说，在李丙琪入狱的2年里，菅义伟曾亲自发来慰问信息。 日本政界最知名的知韩派人士是执政党自民党的二把手、干事长二阶俊博。只要日本国内反韩、厌韩情绪高涨，他就会起到缓和这种气氛的作用。去年9月，由于日本限制向韩国出口半导体零部件，韩日关系陷入历史低谷，二阶俊博在某电视节目中说：“日本可以伸手让步的，应该作出让步。”他还是日本全国旅行业协会会长，2017年6月访问韩国时，他和日本旅行社负责人等360名民间人士一起前来韩国。今年也计划以1200人的规模访问韩国，但因新冠疫情被暂时推迟。 日韩议员联盟干事长河村建夫也是代表性的知韩派人士。他一直亲自向时任首相安倍晋三报告有关韩国的事项。预计他将在近期向菅义伟首相就韩日关系进行简报。关于强制征用赔偿问题，他认为“文喜相案”（通过韩日企业和国民的自愿捐款向征用受害者赔偿）是可能的解决方案，因此暗地里在为法案的通过做出了努力。

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