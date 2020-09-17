即将登陆韩国的Spotify，是否会成为“音乐界的Netflix”. September. 17, 2020 07:48. by 林熙允记者 imi@donga.com. 世界最大的音源服务平台“Spotify”即将登陆韩国。Spotify最近选任了国内管理人员，在社交网络服务(SNS)上开设了韩国官方账户，在海外版本上开始了韩国语服务。从今年年初开始，音乐业界就盛传Spotify将于4月进军韩国市场，但现在Spotify Korea的Instagram账户上，只孤零零地上传了简介照片(Logo)。 在音乐业界，比起防弹少年团在Billboard单曲排行榜上的排名，更加关注其在Spotify上所取得的成绩。部分歌谣企划公司为了宣传海外人气，最近宣传了Spotify排行榜的成绩。在全世界拥有约3亿名用户的Spotify能否在韩国本土落地呢？ 在国内，也有部分用户以把IP地址转移至美国或日本的方式使用Spotify。用户们认为Spotify的优点是个人量身定制式音乐推荐、众多优质的播放列表(推荐播放目录)。根据不同类型，从Spotify制作的主播放列表到使用者亲自制作并共享、《纽约时报》或《Pitchfork》等其他媒体制作并上传的目录，可以订阅多种多样的目录，享受优质的音质。 但是，对于国内登陆效果，很多人还是持怀疑态度。首先是熟悉韩国式服务和音乐的使用者环境。某音乐服务企业高管表示：“最近，国内音源平台被改编成苹果音乐等海外服务风格，然后悄悄地掉回到韩国式服务。对熟悉Melon、Genie等构筑的环境的消费者来说，Spotify既陌生又不方便，免费体验期结束后，预计将以‘茶杯中的台风’收场。”韩国A唱片•音源流通公司相关人士表示：“与针对iPhone用户的特性化的苹果音乐相比，Spotify的扩张性更大，但如果像苹果音乐一样在确保部分韩国音源方面失败，那将是一场艰难的战斗。” 也有人认为，这会引发意外的旋风。与国内外音乐家签约的某唱片公司相关人士表示：“听说Spotify计划在几年内战胜Melon，成为韩国首屈一指的事业者。如果与移动通信公司等合作，展开大规模的免费体验活动，那么就完全有可能像Netflix一样在短期内成为大流行趋势。” 巨大的变数是YouTube的音乐市场蚕食情况。某全球唱片公司相关人士表示：“一度占据过半份额的Melon的市场支配力在1年多时间里貌似骤减了50%以上。‘Melon脱离收益’直接转移到YouTube上的状况正通过数据显现出来。Spotify不应该与Melon竞争，而应该与YouTube竞争。” 据悉，Spotify Korea目前正在与国内音乐权利团体进行协商。国内某著作权团体相关人士表示：“与Spotify的谈判顺利结束，最早在本月内可以在国内提供服务。但据我所知，Spotify Korea在与总公司进行协调的过程中需要时间。” 2006年在瑞典成立的Spotify是目前约100个国家使用的全球最大的正版流媒体音乐服务平台。亚洲在日本、印度、中国香港等地正式提供服务。很多人认为，已经在世界范围内获得充分收益并确保影响力的Spotify非要进军不容易的韩国市场，其象征性起了很大作用。某全球唱片公司高管透露：“随着K-POP在国际市场上的地位不断提高，Spotify把本土(韩国)消费者的倾向汇集成大数据进行分析，为巩固与歌谣企划公司的合作关系做准备。”

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