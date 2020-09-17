年幼的两兄弟之死. September. 17, 2020 07:48. . 深夜年幼的两兄弟熟睡在床上。虽然哥哥看起来也很年幼，但像妈妈一样把弟弟抱在怀里。旁边放着读了一会儿后翻过来的圣经和红色默珠。可能是在入睡之前读了圣书并祈祷。两个健壮的男人正在注视着这一切，其中一人手里拿着一个巨大的枕头。这些孩子到底是谁，要发生什么事？ 特奥多尔·希尔德布兰特是一位在文学和历史主题画方面非常出色的德国画家。他的代表作这幅画描绘了莎士比亚的戏剧《理查德三世》的一个场面。睡着的孩子是英国国王爱德华四世的两个儿子。长子爱德华五世因父亲猝死而登上王位，但连王冠都没戴过，就和弟弟理查德一道被关在了伦敦塔里。将年幼的兄弟两人关在塔中篡夺王位的正是他们的叔叔理查德三世。据悉，兄弟俩被囚禁在塔中时间不长，就被叔叔派来的刺客杀死。 希尔德布兰特在画面上记录了孩子们被杀害前的瞬间。加上艺术想象力，场面比实际情况更加戏剧化。当时兄弟俩虽然分别只有12岁和9岁，但表描绘得非常年幼，因此引发更大的同情心。圣经和默珠象征着两个孩子为了摆脱死亡的恐惧和不安感，每天晚上是如何熬过来的。实际上，爱德华五世虽然年纪轻轻，但信仰、道德性、学问素养都很突出。看到像天使一样的孩子们，内心会动摇吗？虽然刺客们略显犹豫，但也不能违背国王的命令。 牺牲年幼的侄子成为国王的理查德三世会怎么样呢？他起初得到了市民和贵族们的支持，但因为登基后开始的叛乱和己军的背叛，最终在战场上迎来了悲惨的末日。这距离他登上总统宝座已过两年。天大的权势如果存在道德上的缺陷，最终就会失去支持势力，走向灭亡。

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