起亚汽车：“到2027年为止，将推出7款电动汽车”. September. 17, 2020 07:48. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亚汽车将于明年正式推出新一代电动汽车，在此之前，起亚汽车公开了符合电动汽车时代变化和需求的事业体制蓝图。从整车制造到电池事后支援、充电等，包含了要具备电动汽车生态界的一切的意志。 起亚汽车16日表示，宋浩成社长15日来到位于京畿道华城市的起亚汽车工厂，公开了“专用电动汽车”车型蓝图(草图)，并与员工分享了起亚汽车电动车时代的事业战略。专用电动汽车是指不以汽油、柴油等内燃机形式推出，只推出电动汽车版的车型。 当天宋社长公开的专用电动汽车共有7款，从轿车到运动型多功能车(SUV)多种多样。起亚汽车计划在明年推出第一款专用电动汽车(项目名CV)后，到2027年为止，悉数推出7款电动汽车。公司方面还提出了到2029年，电动汽车占全部车辆销售量的25%的目标。 起亚汽车为配合电动汽车时代的开启，将重新调整事业方向，以适应电动汽车的发展。计划以电动汽车专用平台“E-GMP”为基础，确保同级最高水平的车辆室内空间活用性，提高车辆的商品性。计划通过迅速反映顾客需求的企划、开发、生产体系，具备城市中心型、性能型、续航型等多种产品群。 不仅仅是车辆的单纯销售，还计划挖掘车辆订阅、电池租赁、二手电池相关事业等附加事业。 车辆购买顾客最关心的事后支援和充电基础设施也将扩大。目前韩国国内只有84家电动汽车专用服务车间，到2030年将增至1200家，并利用代理店和服务中心等，到2030年为止普及1500个电动汽车充电机。以明年为目标，现代汽车集团正在推进的120个电动汽车超高速充电机的设置也将提升速度。美国特斯拉也曾在销售汽车的同时构筑了电动汽车的生态系统。 宋社长强调表示，“起亚汽车在2011年首次推出纯电动汽车‘Ray RV’后，具备了销售10万辆以上电动汽车的经验。期待通过以电动汽车为中心的事业战略，提高电动汽车的销售比重。”

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