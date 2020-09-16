是国民权益委员会还是“政权权益委员会”？. September. 16, 2020 07:30. . 国民权益委员会前天表示，检察机关对法务部长秋美爱的儿子进行调查，与秋部长履行职务没有具体的职务关联性。也就是说，作为现任法务部长，秋部长在检察机关调查儿子相关疑惑时，其职务不会产生任何职务上的影响。作为其根据，国民权益委员会提出，检察机关没有就对秋部长儿子的调查没有向秋部长进行任何报告，秋部长从未对该事件行使过调查指挥权。其逻辑就是，秋部长并没有直接介入有关儿子的疑惑调查。 但是，国民权益委员会认为，行使着检察机关人事权等强大权力的秋部长与检察机关的调查在职务上毫无关联，这很难让人接受。没有正式接到报告，也没有启动过调查指挥权，所以“无关”，这种解释只是极其形式逻辑上的解释而已。 秋部长最近通过一系列检察机关人事调整，用与自己亲近的人士替换了首尔东部地方检察厅的调查指挥线，已经在此次调查中行使了不小的影响力。作为调查组来说，也很难放弃对活生生的人事权掌握者做出不利的调查结论之后会不会在人事上遭受损失的想法。 公务员行动纲领之所以规定因职务上的利害冲突而出现的职务回避或停职制度，正是为了防止此类事件的发生。对于总管政府腐败防止政策的国民权益委员会来说，通过积极的法令解释，营造检察机关调查组不用顾虑拥有人事权的法务部长，不用看眼色行事，能够随心所欲地进行调查的氛围，这才是尽职尽责的做法。 国民权益委员会去年10月解释说：“前法务部长曹国的夫人郑敬心前教授接受检察机关调查时，有可能发生利害冲突，因此也有可能排除其长官职务。”在不到一年的时间里，对类似事例的判断发生了截然相反的变化。在此期间，国民权益委员长换成了共同民主党再选国会议员出身的前议员全贤姬，这难免让人产生怀疑。 国民权益委员会就最早提出秋部长儿子服役特惠疑惑的值班士兵A某提出的公益举报者保护措施要求表示：“休假特惠疑惑不属于公益举报对象行为，因此不能视为公益举报者。”但是，在遭到舆论批评后，昨天又退一步说：“将积极研究保护腐败举报者和不正当请托举报者。”国民权益委员会本应当积极保护为了防止权力层腐败的有勇气的内部举报行为，不仅没有恪尽本分，反而摇摆不定，表现出急于“庇护秋部长”的姿态，甚至被称为“政权权益委员会”。

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