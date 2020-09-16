美国认为了解金正恩. September. 16, 2020 07:30. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 虽然我们经常提到“战争迷雾”，但是最近与朝鲜国务委员会委员长金正恩的谈判经验却突出了“外交迷雾”。如果说是从长期敌对国家的“悬崖战术”及首脑会谈中学到了一些东西，那就是在熟悉明确差异的同时隐藏核心现实。有时对话会加深相互理解或相互不信任，或者同时加深两者。 也许特朗普政府认为，通过接连不断的爆料得到很多情报后，知道了金正恩的外交目标和什么是“红线”等基本问题的答案。美国前总统国家安全事务助理赫伯特·麦克马斯特在他的书《战场（Battlegrounds）》中解释了如何尝试着使用“火焰和愤怒”来为政治施加最大限度的压力。从他的观点来看，将金正恩拉到谈判桌上的首要目的，是强迫朝鲜改变数十年来持续的敌对行动模式并说服朝鲜。麦克马斯特就金正恩一家提出的问题，有“挑衅、虚假和解与谈判、掠夺、让步、发表弱小协定、不可避免地违反协议等促动的朝鲜攻击性行动周期”。 美国前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿记录了围绕2018年6月在新加坡、2019年2月在河内举行的朝美首脑会谈的一系列事件。虽然社交媒体让正式书信变得与时代格格不入，但是朝鲜却复活了写信技术。如果没有金正恩在距离预定的会面不到半个月的时候写给白宫的信，新加坡首脑会谈可能不会成功举行。虽然新加坡的宗教选举会议缓和了紧张的气氛，但这只是以包含首脑们意志的一揽子声明为基础的程序的开始。特朗普总统在举行第二次首脑会谈之前，本应该在更低阶段的对话中提出具体的结果。 在新书《激怒（Rage）》中，《华盛顿邮报》副总编鲍勃·伍德沃德用自己的语言讲述了特朗普。特朗普将金正恩对核武器的态度比喻为房地产，称金正恩是“太喜爱房子而不会卖房的人”。金正恩劝告特朗普说：“让我联想到奇幻电影场面的我和阁下之间的历史性会面。”金正恩声称“我们之间深厚而特别的友谊将发挥魔法力量”，而特朗普倒在了这一谀词下。 金正恩希望得到的东西中，一是对美国军事力量的理解，理想中是诱导特朗普提出单方面的撤军论。金正恩因为部分同盟军事演习中断而得到了补偿，也许是从中类推了特朗普要全面缩小这一规模的承诺。 揭露的结局是，特朗普和金正恩的外交时代坚定了美国对金正恩动机的怀疑论。但在韩国，似乎还有很多人认为朝鲜对谈判感兴趣。甚至有些人假定（非无核化的）和平可能是最终结果，显露出向核武装的朝鲜转移财富的意图。 从我们不希望为解除核武装而发动战争的意义上来说，也许我们应该和朝鲜的核武器共存。但是，将朝鲜接纳为永久性拥核国家也增加了其危险性。目前，金正恩的双手堆满了疫病大流行、经济困难、自然灾害等难题。如果没有这样的内部问题，他肯定想在预定在10月10日举行的劳动党创建75周年纪念仪式之后、在11月3日美国总统大选之前发动突袭。 因为这种无数的内部问题，他想回到旧剧本的倾向可能会比平时更为强烈。在下个月的游行中公开洲际弹道导弹的实物模型并不令人惊讶。从武力威胁到移动式陆基或海基弹道导弹的试射以及网络战的实质性扩大，韩美同盟应该做好应对重大挑衅的准备。 在过去的几年里可以看出金正恩的欲望，核武器要拥有，但在此过程中也要避免军事冲突。也就是说，如果最近同金正恩的交易教会了我们什么，那就是，应该注意熟悉和确实的区别。

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