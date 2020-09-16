他的传球让攻击手们起舞...引领首尔队氛围反转的“奇诚庸效果”. September. 16, 2020 07:31. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在欧洲效力11年后重新回到国内豪强FC首尔队的“传球大师”奇诚庸(31岁)摆脱了脚踝受伤的困扰，正在恢复名不虚传的传球感觉。自代理主教练金浩荣执教以来，首尔队取得了4胜2平1负的战绩，凭借“诚庸效果”，在下半区的排名争夺战上将得到进一步的力量。截至15日，首尔队积24分(7胜3平10负)，排在联赛积分榜第6位。如果顺利打好剩下两场常规赛，首尔队很有可能进入前6名球队之间展开的季后赛(5场)。 以速度快、活动量大的年轻球员组成首发阵容，改变球队氛围的金代理主教练用奇诚庸的活跃表现弥补了防守端和进攻端之间略显不顺畅的传球和左右路进攻的渴望。在4-2-3-1阵型中担任居中中场位置的郑贤哲和金元植在冲劲儿和活动量方面无可挑剔，但很难一下子攻占对方阵营的空档或避开密集防守，以左右展开的传球改变比赛节奏。 奇诚庸的真实实力在13日首尔世界杯体育场与水原队进行的第100次超级德比中得到了很好的体现。上半场，首尔队在对方紧逼之下，在中场频频传球失误，让出了主动权。但是在下半场奇诚庸上场后，比赛节奏完全改变了。向球场左路移动站稳脚跟的奇诚庸投入1分钟后在球场中线附近接球，向右路空间利用一记对角线长传准确地连线。1分钟后，他与队友后卫在左路传接配合后，再次向右路送上一记精准的传球。奇诚庸一边引导对方防守的视线，一边打开边路进攻通道，水原的防守得不得退后。从那时起，首尔队通过灵活的传球掌握了场上主动权。上半场一度跌至44%比56%的控球率，在下半场第15分钟上升到了74%比26%。奇诚庸当天共传球28次，成功传球27次，准确地调整了球队的攻防节奏。 奇诚庸在6月末从西班牙右脚踝受伤后回国，他与伤病康复专家、车医科学大学运动医学研究生院院长洪正基(教授)一起致力于康复。回国时，因右脚后跟腱发炎，脚内侧的骨头和韧带都出现了疼痛，大脚趾也歪了。因此，在右脚落地时会感到疼痛，所以推迟了国内复出比赛。奇诚庸15日拜访了洪院长，并进行了右脚踝强化训练。 随着“传球大师”的感觉回归，首尔队获得了巨大的力量。13日，在德比战上打进制胜一球的韩胜奎说：“诚庸大哥来了之后，球员们在场上获得了很大的自信。 球迷们的关注度也提高了。据首尔球队透露，7月22日奇诚庸入队后不到2个月的时间，球衣销售额就超过了此前1~6月整体销量的2倍。球队解释说，月均FC首尔会员卡申请件数剧增了4倍。首尔俱乐部认为，因新型冠状病毒感染症(COVID-19)只得进行无观众比赛，比其他任何球队都可惜。

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