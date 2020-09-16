统一部中断21年来的朝鲜人权调查. September. 16, 2020 07:31. by 權五赫 hyuk@donga.com. 据记者确认，统一部从今年起单方面中断了21年来一直调查朝鲜人权实态的非营利民间团体“朝鲜人权信息中心”的调查活动。由此，该团体14年来每年发行的国内唯一的朝鲜人权白皮书面临被中断的危机。 据朝鲜人权信息中心15日透露，统一部最近通报，该团体应停止从1999年起在“脱北者”定居机构统一院以“脱北者”为对象进行的朝鲜人权实态调查。从20世纪90年代起到去年为止，该中心从入境不久的“脱北者”那里掌握的朝鲜人权侵害事件达78798件，相关人物达48822名，是韩国国内最大的规模。 但是，统一部在今年1月签署的每年实况调查工作合同之前，要求减少深层调查对象“脱北者”的人数。理由是“脱北者”人数有所减少，而且2016年朝鲜人权法通过后设立的统一部朝鲜人权记录中心也在进行类似调查。但是中心方面表示：“3月份接受统一部的要求后，统一部以委托合同签订时间已过为由，通报了不可以开展调查”，“但统一部从未提及合同时限。”该中心所长尹汝尚（音译）表示：“截至今年，统一部朝鲜人权记录中心在4年时间里没有发行过一次朝鲜人权相关报告和白皮书，也没有公开进行着什么样的调查”，“政府回避了准备统一所需的朝鲜人权实态调查。”

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