BTS单曲《Dynamite》在Billboard排行榜上位居第二. September. 16, 2020 07:31. by 林熙允记者 imi@donga.com. Billboard14日(当地时间)表示，防弹少年团的《Dynamite》在19日版的Billboard单曲排行榜上排在第二位。 《Dynamite》在本月5日版的该排行榜上成为首位登上头名位置的韩国歌手(包括组合)，之后连续两周蝉联榜首。虽然在登上排行榜的第3周跌至第2位，但依然处于最上位圈。与前一周相比，美国国内的流媒体和下载次数分别减少了24%和25%，广播曝光听众人数达到了1830万名，增加了14%。本周Billboard单曲排行榜的第一名是上个月登上过冠军宝座的美国说唱歌手Cardi B和Megan Thee Stallion的《WAP》。

한국어