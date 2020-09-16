三星电子首次实现“基于0.7μm级像素工艺的1.08亿像素传感器”. September. 16, 2020 07:31. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子15日公开了4种解决智能手机“摄像头凸起”问题的必需产品—超小型像素图像传感器新产品。该产品利用0.7μm(微米•百万分之一米)级像素工艺，在有限的空间内可以容纳更多的像素，在智能手机上搭载高画质相机时，可以降低相机(摄像头模组)的高度。 当天，三星电子公开了△在0.7微米级像素上首次实现1.08亿像素的“ISOCELL HM2”△4K超高画质(UHD•3840×2160)分辨率每秒最多可拍摄60帧的6400万像素“GW3”△最适合智能手机无边框设计的超小型3200万像素“JD1”等4种移动图像传感器新产品。三星电子是唯一一家基于0.7微米级像素工艺构建多种移动图像传感器产品系列的企业。 三星电子系统LSI事业部传感器事业组组长(副社长)朴容仁表示：“三星电子在业界首次于2017年推出0.9微米像素(使用0.9微米级像素工艺的传感器)后，2018年公开0.8微米、2019年公开0.7微米及1.08亿像素产品等，主导着图像传感器的革新。将通过此次的新产品阵容，扩大超小型、高像素图像传感器市场。” 据市场调查企业“奥姆迪亚”预测，在全球图像传感器市场上，三星电子今年第三季度(7至9月)的市场占有率为21%，紧随日本索尼(43.8%)之后，排名全球第二位。与第二季度相比，索尼的市场占有率下降了4.1%，而三星电子则上升了2.7个百分点，预计两家企业的差距将从29.7%缩小到22.9%。

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