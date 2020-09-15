日本新首相菅义伟，应摆脱安倍阴影开创韩日关系新局面. September. 15, 2020 07:29. . 日本执政党自民党昨天选举官房长官菅义伟为新总裁。这是囊括全体投票数70%的压倒性胜利。菅义伟总裁明天将在日本众议院通过首相指名投票后正式就任日本第99任首相。 虽然这是近8年来首次更换首相，但预计日本的对韩政策基调很难改变。在安倍二期政权中一直被称为“安倍之口”的菅义伟本人也公开表示“继承安倍政权”，从目前来看，他只是填补安倍任期的一年期首相。安倍8月28日宣布辞职后，他被自民党主要派阀领袖推举为“在危机状况下有连续性推进政策的人物”，一举成为有力首相候选人。 日本历届首相在就任首相后都采取了以美日同盟为中心，同时重视与中国、韩国等邻国关系的原则性立场。菅义伟首相也会不例外。但是他不像安倍首相那样在理念上偏向，而是更接近于追求实利的实务型、战略型。安倍晋三2013年12月考虑到自己的支持层参拜靖国神社时，作为其亲信的菅义伟曾劝阻他说“经济优先”。这一轶事就体现了这种面貌。日本国内也有预测称，他将通过提前大选强化“菅体制”。 菅义伟总裁最近在某讨论会上表示，“虽然与中国、韩国等近邻国家存在困难，但不会二中选一，而是会从战略角度进行接触”，为两国关系的改善留下了余地。如果用他的话来说，感情上无视邻国、否定历史的关系，对两国没有“战略上”的帮助。期待新首相菅义伟对于被评价为史上最糟糕的两国关系，能够摆脱安倍政权的阴影，打开新的局面。 韩国政府也对菅义伟出任新首相抱有期待。政府内外早已出现“无论谁成为下任首相，都会比安倍好”的声音。但是，为了使日本政权交替成为改善韩日关系的转机，韩国也应该做出努力。正好这次年底韩中日领导人会议轮到在韩国举行。如果新冠疫情没有大问题，这将成为新任总理菅义伟正式访韩的机会。韩国政府也应该吸取与安倍政权的失败教训，积极寻求摆脱“战后最恶劣的韩日关系”的道路。

한국어