强大的军队，舒适的军队. September. 15, 2020 07:29. . 很久以前有一部漫画，内容是职业球队中落伍的球员们通过地狱式训练，成为最优秀的球员。身体上、精神上存在缺陷的选手、受到社会歧视的选手成为英雄的故事，虽然是长期反复的格式，但确实令人感动。 在任何时代，相比滥用权力者，受到不公正待遇或被压制的人更多。因此，这样的故事只能成为一种安慰。但问题是方法。在我国体育界，很久以前就有信奉“地狱式训练”的氛围。当然，只是因为不能再像以前那样压制抗议、强压性地随心所欲而已，这种信念现在也有，而且永远不会消失。 提起训练，不能不提军队。军事训练不是强度的问题。“一滴汗水就是一滴血”的教训，只要战争在继续，就是永恒的。原则上，没有舒适的军队，也不能有。问题是训练是多么合理和是否有用。 在太平洋战争中活跃的日军飞行员坂井三郎回忆说，在海军航空队时期的训练非常恶劣。虽然自有其名义，但令人怀疑那种方法是否真的是实现这一目标的最有用、最有效的方法。坂井三郎后来也这么说。在这样的训练中，70名飞行员中有45名退学，后来想想他们都是优秀的飞行员。因此，日军在战争爆发后饱受飞行员不足之苦，而且后来用来补充的飞行员，与在地狱式训练中退出的飞行员相比，都是更低的资源。 在韩国社会流传着“美军很舒服”的传统观念。应该说是相对而言军纪和军队运用方式比较先进，军队并不是舒服和玩乐的地方。优秀的军队、优秀的指挥员减少在不必要的事情上花费时间，把战斗力投入到需要的地方。士兵们之所以进行艰苦的训练，是因为他们相信，从肉体上来说，即使再累也是必要的，也是有意义的事情。因此，他们自己克服痛苦，甘愿承受危险。这是最好的训练，是真正的强军。

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