戛纳短篇电影节被伽倻琴的琴声迷住. September. 15, 2020 07:30. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 放在走廊过道的长椅。伽倻琴演奏者依次躺下起身的椅子上躺着一位身穿黑色演奏服的作曲家。似乎想起了什么，他突然站了起来，翻开长长的乐谱翻阅起来。接着演奏者们拿着乐器，走过楼道，抵达台阶下的森林，以无尽的黑夜为背景演奏开始了……. 这是首尔大学现代音乐平台“Studio 2021”制作的12分钟时长的MV《Goda Simmering》的内容。整段视频中传来的3台伽倻琴演奏是学生作曲家黄载仁(首尔大学作曲系4年级)的作品。导演由前首尔大学作曲系教授费尔马格努斯•林德博里担任，由国乐系硕士生组成的“首尔伽倻琴合唱团”负责演奏。 与黄载仁的伽倻琴曲名相同的该视频在8月的戛纳短篇电影节(与戛纳电影节不同的电影节)上被选定为“Official Selection”。5月在新加坡举行的世界电影嘉年华上获得了MV奖和出道电影奖，7月在独立X音乐电视电影节上获得了最佳音乐电视奖，在多个电影节上受到了关注。 创作曲子并演绎影像中的“作曲家”的黄载仁表示：“当初并不是为了制作影像而作曲的。”他说：“虽然和视频中出现的神经质作曲家不太像，但是作为作曲专业者，把创作的痛苦影像化的内容让我感同身受。” 曲子名“Goda”是“把肉和骨头炖透”的意思。黄载仁解释说：“曲子从寂静演变成复杂，把材料弄到只剩下外壳的‘炖的’过程在音乐上表现了出来。” 该作品是为一起出演影像的首尔伽倻琴合唱团在10天内写成的。当记者说“耳朵听起来舒服 ”，他回答说，“比起强调韩国音乐的特性，我们更注重将伽倻琴这一乐器所具有的特征灵活运用到各种方面。”他在艺苑学校和首尔艺高专攻西洋音乐作曲，在韩国艺术综合学校英才院专攻奚琴。在首尔大学，他选择奚琴作为复数专业进行学习。 作为此次影像的音乐创作的《Goda Simmering》将和其他作品一起收录在“2021工作室”正在制作的唱片《为了新的音乐共同体》内。 担任该视频总导演的首尔大学作曲系教授李信宇(2021工作室艺术总监)表示：“最近创作音乐界正在向音乐电视等走近大众的新沟通渠道靠近。学生和教授团队合作的结果，通过这样的渠道得到认可，具有重要意义。”

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