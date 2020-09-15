转动主屏后隐藏着的副屏...LG公开战略智能手机“Wing”. September. 15, 2020 07:30. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG电子14日公开了下半年战略智能手机“LG Wing”。这是LG电子的新智能手机战略“探索者计划(Explorer Project)”的第一个产品。其特点是，可以同时使用隐藏在主显示屏后面的副屏(第二屏幕)。 14日，LG电子在网上举行了LG Wing公开活动，公开了功能和细节规格等。首先映入眼帘的是副屏。LG Wing可以实现将熟悉的Bar型主屏幕按时钟方向旋转后，能同时使用副屏的“旋转模式(Swivel Mode)”。可以移动两块重叠的屏幕，以韩文母音“ㅜ”、“ㅏ”、“ㅗ”等多种形态使用。公司自主开发了移动用微型铰链(Hinge)，使两个画面能够柔和地旋转。 在旋转模式下，一个应用程序可以在两个屏幕上使用，或在各个屏幕上运行不同的应用程序。用户在横向的主屏幕上看影像的同时，可以在竖起来的第二屏幕上循环播放、快进等控制影像和制作回帖或搜索影像等。把主屏幕竖起来使用，在第二屏幕上选择音乐或接听电话也是可以的。 主屏幕使用了没有正面摄像头的“无晶体有机发光二极管(OLED)全景显示屏”。因为显示屏上没有摄像孔，所以观看视频或玩游戏时可以帮助大家更加投入。正面摄像头采用了3200万像素的弹出式摄像头，因此平时摄像头不露面，如果启用正面摄像头，则出现在主机上方。 另外，在智能手机上首次安装了“Gimbal移动摄像机”，强化了视频拍摄功能。Gimbal是一种专门装备，在拍摄影像时，摄像头会向摇晃的相反方向移动，从而能够稳定地拍摄影像。LG Wing在第二屏幕上搭载了“Joystick”、“Rock模式”、“Follow模式”等类似于Gimbal的接口。背面有6400万(广角)、1300万(超广角)、1200万(超广角)像素等3个摄像头，可以拍摄风景、人物等多种照片和视频。 LG Wing学习了使用复合轻量化材质“高强度铝合金”等的超轻笔记本电脑“LG gram”的轻量化技术，减轻了机身重量。起着智能手机大脑作用的应用程序处理器(AP)方面则搭载了高通公司的第五代(5G)芯片组“Snapdragon 785G 5G”。 LG Wing将于下月在国内市场上市，并陆续在北美、欧洲等地上市。出厂价在100万韩元至150万韩元之间。

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