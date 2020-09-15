往返浦项-俄罗斯-日本之间的渡轮即将通航. September. 15, 2020 07:31. by 張泳勳 jang@donga.com. 出现了往返于庆北浦项和俄罗斯符拉迪沃斯托克、日本京都舞鹤市的国际渡轮定期航线。从19日开始，每周六和星期三将分别出航至符拉迪沃斯托克和舞鹤。只是由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)，游客登船时间被推迟了一点。 浦项市14日宣布，开通了以北区兴海邑迎日湾港为母港定期往返符拉迪沃斯托克和舞鹤的国际渡轮。 2006年成立的斗源商船负责运营。投入使用的船舶是“Eastern Dream”号。该船长140米、宽20米、重量达1.15万吨，平均时速为20节(时速约37公里)。可以装载480名旅客和130TEU(1TEU为1个长6米的集装箱)、250辆汽车和50台重型装备。 11日下午4时的首次出港受新冠疫情的影响，游客无法登船，装载了20多台重型装备和60多辆二手汽车等货物，驶向了俄罗斯符拉迪沃斯托克。当天，浦项市市长李康德(音)访问了迎日湾港集装箱码头，检查进出港及船舶安全等现场，并鼓励了相关人员。 浦项市以开拓海路契机，梦想着实现“环东海物流中心城市”的具体目标。迎日湾港有望成为核心基地。国际客运码头将于今年10月竣工。该码头竣工之后，长310米，宽200米，最大载重量7.5万吨级的大型游轮可以靠岸。之前为了旅客们的便利，整顿了CIQ(海关•出入境管理•检疫)，扩充了设施。 港湾连接铁路(11.3公里)从7月开始已投入运营。预计今后进出口物流量将大幅增加。李市长表示：“浦项将努力发展成为环东海，以及开拓新北方时代的重点城市。”

한국어