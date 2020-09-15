韩日议员联盟干事长河村建夫：“日极右势力对日韩关系的影响力将减少”. September. 15, 2020 07:31. by 东京=常驻记者 金范锡、朴亨俊 bsism@donga.comlovesong@donga.com. 日本政界的代表性知韩派人士、日韩（韩日）议员联盟干事长河村建夫（照片）表示期待说：“菅义伟政府的诞生将成为韩日关系改善的新‘动力’。” 自民党二阶派的重要人物河村随时向日本首相安倍晋三直接汇报韩日悬案，一直发挥着“韩日间管道”的作用。他11日在东京众议院会馆会见《东亚日报》记者时表示：“强调韩国重要性的二阶俊博议员（自民党第二号人物）很有可能继续留任干事长一职，这是一个积极的信号。”但是，围绕强制征用赔偿问题，必须要有新的动向，才能走向明确的关系改善。 问：菅义伟政府如何处理韩日关系？ 答：韩日关系是无论谁当选首相都要解决的课题。菅义伟如果当选首相，将会为改善关系做出相当大的努力。 问：有人预测安倍首相的影响力仍然会存在，您怎么看？ 答：可以向安倍首相讨论外交问题。但是考虑到下届官房长官会是谁、外相会采取什么样的姿态等，（对韩国的外交政策）不会和现在完全一样。我们（指向改善日韩关系的日本议员）为了改善两国关系而采取各种行动将变得非常容易。” 问：菅义伟政府与安倍政府最大的不同点是什么？ 答：安倍首相处于很容易受到日本会议（日本最大的极右团体）或其周边（保守性）人士的影响的环境中。即使没有“嫌韩”，安倍身边确实有颇具影响力的人士。但是菅义伟政府会有所不同。 问：据悉，菅义伟对韩国非常强硬，您怎么看？ 答：在安倍政府担任官房长官7年零8个月，应该受到了很大的影响。因为继承了安倍政权，所以在征用问题、出口限制等方面暂时不会改变。但是，韩国也有原样恢复“白名单（出口审查优待国）”等各种解决方案。（菅义伟）如果当选总理，一定会再次收集这些情报，做出判断。 问：菅义伟还反复提及了强制征用相关的报复措施，对此您怎么看？ 答：安倍政府和新政府的情况不同。韩国方面是否允许有关征用处罚的现金化、日本对世界贸易组织的出口限制诉讼进展情况等各种情况，将视情况进行应对。 问：韩日首脑会谈会举行吗？ 答：关于征用问题，如果提出新的解决方案，在首脑会谈上形成解决氛围，就会举行。如果没有解决问题的动向，可能只会有关于就任的致意。

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