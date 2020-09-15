18号洞奇迹般的切击入洞老鹰球，李美林加入“大满贯女王”行列. September. 15, 2020 07:31. by 金正勋记者 hun@donga.com. 开始打18号洞(5杆)的时候，她还落后单独领先的内莉•科达(22岁•美国)2杆。实现夺冠梦想似乎为时已晚。虽然试图通过第二杆攻上果岭的尝试做最后的努力，但球越过果岭滚到了围墙前。李美林(30岁)露出了清空内心的表情，面对球洞，她打出了一个轻巧但果敢的轻击球。轻轻升起的球沿着下坡果岭快速滚动9米左右后，击中旗杆直接掉进了球洞。这就是她凭借奇迹般的切击入洞“老鹰球”登上并列榜首的瞬间。李美林以难以置信的表情望着球童，露出了微笑。 在幸运的延长赛中，没有一名球员能够阻止李美林夺冠的脚步。在18号洞进行的第一轮延长赛上，同场竞技的科达和布鲁克•亨德森(23岁•加拿大)都错失了小鸟球推杆。但是李美林沉着地推入2米远的小鸟球推杆，以如此戏剧般的方式捧起了个人职业生涯第一座大满贯赛冠军奖杯。 展现梦幻般的短杆击球的李美林在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛本赛季第二场大满贯赛事全日空锦标赛(ANA Inspiration)中夺冠，成为“湖水的女人”。该大赛的冠军得主有跳入18号洞旁的波派池塘(Poppie’s Pond)进行夺冠庆祝的传统。 14日，李美林在美国加利福尼亚州幻境牧场使命丘乡村俱乐部(标准杆72杆)结束的大会最后第4轮比赛上，抓住1支老鹰球、4个小鸟球，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆5杆共67杆的成绩，总成绩为低于标准杆15杆的273杆，成为3人展开的延长赛的最后胜者。这是自2017年3月KIA精英赛后，李美林时隔3年零6个月再度夺冠，也是她个人职业生涯的第4个冠军。 夺冠后，李美林流下了激动的泪水，她说：“大赛四天来，今天的比赛最不顺利，幸运似乎伴随着我。能够取胜真是难以置信。我真的有点疯了。” 对于平时长打者形象较强的李美林来说，当天的挖起杆就像是魔法延续。在18号洞打出老鹰球之前，她就多次上演了梦幻般的击球。在6号洞(4杆)时，在沙坑后侧，以一记切削击球射下小鸟，接着在16号洞(4杆)时，她在果岭外以一记切球再次追加了切击入洞小鸟球。李美林说：“一天三次切击入洞是职业生涯第一次。依然不敢相信自己夺冠这件事。” 李美林去年参加了24场比赛，仅2次进入前10名，今年也在之前参加的2场比赛中全部被淘汰(未能进入第三轮)，世界排名也下滑到了第94位。截止到上周奖金为0美元的她，通过此次冠军获得了46.5万美元(约5.5亿韩元)的高额奖金，一下子登上了奖金排名第七位。

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