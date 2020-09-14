新冠战“疫”变成长期战……应重新制定可持续防疫守则. September. 14, 2020 07:27. . 韩国政府昨天宣布，为应对新冠疫情，将在今后两周内将首都地区的防控措施放宽到保持社会距离第二阶段。但是从中秋节连休开始的28日起的两周，将被定为特别防疫期间，强化防疫措施。国务总理丁世均表示：“这一决定考虑到了全社会的疲劳和此前确认的防疫措施效果。” 此前，从8月30日开始在首都圈实施了为期两周的“保持距离2.5阶段”。如果放宽到第二阶段，原则上将取消当时采取的禁止在连锁咖啡店内就餐、餐厅晚9点以后只允许打包和外卖、禁止10人以上的补习班和读书室、禁止自习咖啡厅聚集、禁止室内体育设施聚集等措施。但是，目前远程授课的幼儿园、小学、初中、高中的学习日程将持续到20日，之后上学方式将通过讨论在本周内公布。 截至昨天零时，新确诊患者为121人，已连续11天达到三位数，而国内发生的新确诊患者为99人，时隔30天勉强达到两位数。但是，仍有超过20%的患者不知道感染途径，而且海外确诊患者也越来越多，危机仍在持续。究竟是继续延长2.5阶段，还是放宽，政府一直在苦思冥想，在中小经营者的损失和国民疲劳度加重的情况下，找到了防疫和经济之间的折中点。同时，政府认为从中秋起包括“开天节”“韩文日”的节假期间，将是新冠疫情蔓延势头的关键节点，将加强强有力的防控措施。 与新冠疫情的战斗提醒我们，随着时间的推移，长期战争不可避免。截至13日，全球新冠确诊者为2894万余人，死亡者为92.5万余人，死亡者增势迅猛。传染病权威人士安东尼·福奇博士最近预测说，即使今年内推出疫苗，要到明年年底才能回到疫情之前的日常生活。 由于小商小贩的生计和市民的疲劳度，下调至保持社会距离第二阶段确有不可避免之处。但即便如此，政府也应该特别注意，不要让此次措施成为放松防疫紧张感的错误信息。要在工作、营业及生活现场进一步勒紧缰绳，尽全力说服国民，填补漏洞。专家们指出，在需要应对秋冬季流感流行的状况下，仅靠现在反复的暂时性封锁与解除政策，存在局限性。也就是说，为应对长期战争，应该重新制定“可持续防疫计划”。

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