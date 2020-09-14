幸福的开始. September. 14, 2020 07:28. . “我每次都觉得现在最幸福，就是那么努力”―选自金智秀《自尊家们》 在进行书籍《自尊家们》的设计作业时，他发现自己比起工作构想，更专注于读稿。因为原稿中有很多像蜜罐一样的名言。通过经验和过程、以及他们现在的样子都得到了证明，所以更加信任这些名言。演员申久(原名申淳基)的“我每次都觉得现在最幸福，就是那么努力”和“最佳演员是最诚实的人。才能没有太大的差异”，尤其从这两句话中感受到了喜悦。努力是因为知道自己的不足，知道不足的人只能诚实。只有承认并接受自己的一切，才能获得新的“开始”。 毕业后在公司就职，作为新人进行设计时，挂着组长头衔带领组员时，结婚后作为母亲管理新生儿时，摆脱十几年的职场生活，独立成为自由职业者时。开始总是不容易。但是回想起来，并不是说“真的很累，不想再回到那个时候”，而首先想到的是“原来也有过那样的时候”的自豪感和美好的回忆。有人说，社会生活久了，什么事都不怕，其实不然。虽然会变得老练，但要克服今后无法预料到的状况，重新振作起来，需要时间和精力。不知从何时起，从起床到以愉快的心情开始，时间被缩短了，也许是因为母亲安慰闷闷不乐的我时说的一句话吧。“要知道此时此刻才是最幸福的时候。” 多么容易的话啊。任何人都会说的那句简短的话，成为一种足以激起我的处方药。作为自由职业者已有3年，虽然不完美，但是为了新的开始，能做的事情仍然很多。拥有幸福的过去，才能得到足够幸福的今天。

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