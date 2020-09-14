福奇：“美国年内可能推出新冠疫苗，但到明年底才能实现回归疫情前生活”. September. 14, 2020 07:28. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 美国国立过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇日前预测说，即使今年内出现新冠病毒疫苗，最快也要到明年中期以后才能回到疫情之前的生活。全世界单日新增新冠确诊者超过31万人，刷新了最高值。 福奇11日接受微软全国广播公司（MSNBC）节目采访时表示：“美国食品药品监督管理局（FDA）正在开发的疫苗中至少有1个可以在今年年底或明年年初出现”，“但是大多数人想在接种疫苗后产生免疫力，要到明年中期或年底才能实现。”其要义是，即使疫苗开发成功，到大规模接种和确保免疫力至少需要半年以上。 另外，福奇还迅速驳斥了前一天美国总统特朗普关于美国新冠确诊者趋势“已经度过了难关”的发言。福奇警告说：“美国单日新增新冠确诊病例达4万人，死亡者达1000人”，“情况还很不稳定。” 据英国广播公司报道，上周暂时中断新冠病毒疫苗临床试验的英国制药公司阿斯利康和牛津大学12日得到了英国药物健康监管局（MHRA）的安全许可，将重新开始试验。阿斯利康和牛津大学8日因在英国临床试验参加者中发现不明原因的疾病而暂停了试验，但4天后又传出了重新进行试验的方针。据悉，公司没有公开具体的3期临床试验日程，而且试验只在英国进行。 据国际统计网站“世界实时统计”透露，11日全球单日新增新冠确诊患者310692名，超过了4日创下的最高值（304483名），刷新了单日发病记录。截至韩国时间13日，全球累计新冠确诊病例2894万多人，累计死亡92万多人。按国家分类，新冠确诊者最多的是美国，达667万多人，其次是印度（475万多人）、巴西（431万多人）、俄罗斯（105万多人）。

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