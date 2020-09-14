华人女导演作品《无依之地》摘得第77届威尼斯电影节金狮奖. September. 14, 2020 07:28. by 崔고야 best@donga.com. 中国出身、在美国活动的克洛伊•赵导演(38岁•照片•赵婷)执导的电影《无依之地(Nomadland)》获得了第77届威尼斯国际电影节最高荣誉—金狮奖。 据美联社(AP)等媒体报道，12日(当地时间)闭幕的威尼斯电影节评选并公布了同名小说改编的电影《无依之地》，作为金狮奖的获奖作品。该作品讲述一个60多岁的女人在2008年经济大萧条中失去了一切，她作为一个居住在货车里的现代游牧民，开始了穿越美国西部的旅程。在1997年和2018年奥斯卡电影节上分别凭借《冰血暴(Fargo)》和《三块广告牌》两次获得最佳女主角奖的弗朗西斯•麦克多蒙德担任主演。赵导演还担任了马东锡饰演10名主人公之一的吉尔伽美什的漫威电影《永恒族》的导演。 最佳女主角奖和最佳男主角奖分别由《女人的碎片(Pieces of a Woman)》的英国演员凡妮莎•柯比和《我们的父亲(Padre Nostro)》的意大利演员皮耶尔•弗兰切斯科•法维诺获得。最佳导演奖由《间谍之妻(Wife of a Spy)》的日本导演黑泽清获得。评委会大奖归属于墨西哥导演米歇尔•弗朗哥执导的《新秩序(Nuevo Orden)》。

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