“同盟对话”还没开始，韩美就闹别扭. September. 14, 2020 07:29. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 旨在讨论韩美间同盟问题的局长级工作磋商机制“同盟对话”（暂称）还未开始，韩美就闹上了别扭。韩国外交部第一次官崔钟建在韩国媒体驻美记者座谈会上作出意为“韩美同意新设同盟对话”的表示，但美国国务院内部提出问题称“我们并未同意”，双方由此出现了意见分歧。 据多名华盛顿外交消息人士当地时间11日透露，在韩国媒体对相关内容进行报道后，国务院表示不满说：“我们没有使用过达成一致的表述。”美方的意思是，在10日举行的崔钟建与美国副国务卿斯蒂芬·比根的会谈中，虽然听到崔钟建关于“同盟对话”的提议并作出了肯定的反应，但相关讨论并没有成熟到向外界宣布这一提议的阶段。据悉，国务院内部的反应是，“崔副部长想创造首次访美的成果，我们是不是当了陪衬？” 国务院在整理崔钟建与比根会谈内容的报道资料中也完全没有提到“同盟对话”。对于本报“美国对同盟对话的明确立场是什么”的提问，国务院只回答说，“请参考报道资料”。报道资料中简短地写道：“讨论了旨在应对新冠疫情、防卫费分摊额磋商、对日本合作、为维护印度太平洋地区和平及繁荣而加强同盟的方案。” 崔钟建11日回国后在仁川机场与记者们见面时解释说：“报道资料强调的是彼此想强调的东西”，“并不是说‘双方的立场不同’。”分析认为，这也意味着在美国立场上并不想强调同盟对话。韩国外交部门表示，“同盟对话是崔副部长访美之前韩美就一直讨论的问题”，但同时表示，“对于具体的召开时间等，还需要进一步协调。”有人指出，崔钟建就尚未与美国结束协调的同盟对话表示将于10月中旬举行首次会议，是不是过于草率。据悉，随着争议扩大，韩国外交部通过驻美大使馆再次与美国国务院协调了该问题。 同盟对话到进入实际活动阶段，很有可能需要比预想更长的时间。据悉，在距大选仅剩50多天之际，国务院的立场是很难进行新的项目。美国方面也有意见称，已经有了阶段性对话渠道，为什么非要再建立局长级工作磋商机制呢。 在通过同盟对话进行讨论的议题上，双方的态度也不同。韩国提议就美军基地的返还及迁移等韩美间悬案进行讨论，而美国方面则认为“中国问题或韩美日三国合作问题更为重要”。 分析认为，这种心理战的基础是反映了美方对美国的反华政策和参与印度太平洋战略方面韩国没有表现出积极态度的不满。据悉，国务院内部有人不满地说：“崔副部长没有提及我们关心的中国问题等，只是提出了韩国所希望的议题。”也就是说，战时作战指挥权的移交和“联合国军”司令部今后的作用等崔钟建在会谈中提出的问题，现在都不是美国的关心事项。国务院有关人士认为，最近韩国执政党及外交安全部门高层负责人接连发表贬低韩美同盟的发言，也令人感到不舒服。

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