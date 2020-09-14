秋美爱部长否认儿子违反军队规定… 强调“一定要完成检察改革”. September. 14, 2020 07:29. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “在军队里不会有故意生病的人。…所以完全没有理由违反程序。” 13日，法务部长官秋美爱在儿子徐某(27岁)2017年服役KATUSA(在驻韩美军中服役的韩国军人)时获得特惠嫌疑的事件在去年12月浮出水面后，时隔9个月首次进行了道歉。 但是对于徐某连续23天休假是违反规定或违反法律的指责，明确划清了界限。秋部长解释说：“我儿子在入伍前接受了左膝手术，但担心妈妈被政治口舌所困扰，所以没有逃避，就入伍了。军队已经做好了照顾生病士兵的准备，也按照规定建议进行最大限度的治疗。” 此前，国防部于10日就争议发表了6张A4用纸规模的立场文，并解释说徐某的休假没有违反军队规定。秋部长的道歉也与军方立场相差无几。 秋部长在1281字分量的立场文中，还提到了2004年赞成弹劾已故前总统卢武铉后，在逆风中参加“三步一拜”时腿部被毁坏到无法穿高跟鞋的事实和丈夫的残疾等个人事情，呼吁清白。但是，对于与特惠嫌疑相关的核心争论点，并没有进行特别的解释。 秋部长强调表示：“因为担心出现作为法务部长给检察机关目前正在进行的调查施加影响，所以这段时间以来我一直保持沉默。”她还说，“虽然谎言和歪曲在一瞬间可以掩盖真相，但无法一直遮住。对于是否存在不法情况，检方正在进行调查，我只是默默地等待而已。”正如7日她公开表示的那样，“没有接到任何有关事件的报告，今后也不会接到报告”，但事实上，这可以解释为，她强调了检察机关的调查不会成为问题。 秋部长在立场文的最后强调，检察机关改革的重要性与案件有一定距离。他表示：“我认为，在检察改革课题上毫不动摇地尽到责任是国民的意愿，也是我的命运之责。一定要完成检察改革。”法律界有分析称，在野党对徐某提出疑惑等是为了阻止检察改革。 秋部长不是通过法务部，而是通过自己的脸书进行道歉，这可能是为了回避对个人事务动员国家机关的批评。也有人指出，秋部长的道歉是为了平息在野党从14日开始进行的为期四天的国会对政府质疑中发动的攻势。

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