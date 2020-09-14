黄喜灿在顶级联赛中展开无法阻挡的“黄牛奔跑”. September. 14, 2020 07:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 成功进入顶级联赛的“黄牛”黄喜灿(24岁)上演了华丽的首秀。 德甲莱比锡队的前锋黄喜灿12日在德国纽伦堡马克斯莫罗克体育场举行的与纽伦堡队(乙级联赛)的2020~2021赛季德国足协(DFB)波卡尔杯第一轮(64强)上，以1粒进球和1次助攻的出色表现带领球队以3比0取得了胜利。 在奥地利萨尔茨堡效力了4个赛季(共打进45球)的黄喜灿在7月份穿上了莱比锡队的队服。上赛季获得德甲联赛第三名的“新兴豪强”莱比锡队给了黄喜灿11号球衣，表现出极大的期待。11号球衣是上个赛季攻入34粒进球，以莱比锡队主力前锋的身份表现活跃后转会到切尔西队(英格兰)的蒂莫•维尔纳曾使用的号码。 以最前方单前锋身份首发出场的黄喜灿在丹麦国家队出身的高个子前锋尤瑟夫•鲍尔森(192厘米)在下半场第14分钟替补上场后，攻击力大幅回升。黄喜灿和鲍尔森组成双前锋搭档，活动范围逐渐扩大，他在本队以1比0领先的下半场第22分钟，为搭档鲍尔森送出犀利传球，帮助球队再进一球，并在下半场第45分钟，利用左脚射门打入了加盟莱比锡队的首粒入球。 莱比锡俱乐部赛后通过社交网络服务(SNS)表示：“‘黄南style’黄喜灿展现了最佳出道战。”黄南style是黄喜灿的姓和在世界范围内享有超高人气的歌手PSY的歌曲《江南style》的合成词。黄喜灿发表感想说：“在入选首发阵容的今天，打进首粒入球，还帮助球队取得胜利，非常高兴。”黄喜灿有望在20日与前锋池东沅(29岁)所属的美茵茨队进行2020~2021赛季德甲第1轮的比赛，从而开启正规联赛出道战。

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