美职棒大联盟官网：“柳贤振无疑是首发阵容的领袖”. September. 12, 2020 07:17. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国职业棒球大联盟官方网站MLB.com高度评价了柳贤振(33岁•照片)在多伦多队上升势头中所处的中心位置。该媒体11日表示：“柳贤振无疑是首发阵容的领袖。但是，球队需要跟在他身后能起到第二、第三先发作用的球员。” 在转会多伦多队的第一年，截至目前“韩国怪物”柳贤振取得了3胜1负、平均责任失分3.19的好成绩，14日他将以纽约大都会队为对象向个人赛季第4胜发起挑战。 纽约洋基和大都会这两支球队都以纽约为纽带。但是柳贤振对两队的成绩却截然相反。柳贤振在8日与洋基队的比赛中，在5局内包括3个本垒打在内，以6个被安打、5失分的成绩败北。柳贤振职业生涯共3次面对洋基队，他以2负、平均责任失分8.80的成绩表现不佳。另一方面，他以大都会队为对象共参加了8场比赛，取得了4胜1负、平均责任失分1.20的好成绩。截至10日，大都会队以20胜24负的成绩排在国家联盟东部赛区第4位。但是球队的击球率为0.275，在美职棒球大联盟所有球队中位居第一，因此必须提高警惕。 柳贤振有必要通过在与大都会队的比赛中投出的好球找回自信。常规赛结束前，多伦多队与在美国联盟东部赛区争夺季后赛名额的洋基队还有8场比赛要打，柳贤振预计将面对洋基队再出场1、2次。

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