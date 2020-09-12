制定“升级2.5”版，进一步提高紧张感的同时减少营业场所损失. September. 12, 2020 07:18. . 昨天，新冠新确诊患者再次增加到接近200人左右，这给首都圈放宽保持社会距离2.5阶段亮起了红灯。防疫当局决定在本周末决定是否延长持续两周的2.5阶段，但新冠火苗完全没有被扑灭的样子。 根据当局的标准，如果两周内日均国内确诊病例数为50∼100名，则实行第二阶段，如果是100∼200名以上，就实行第三阶段，但是要放宽目前2.5阶段的保持社会距离，首都圈的确诊病例趋势并没有充分减少。以10日为基准，“路径不明”患者的比率为22.9%，是防疫当局目标值（5%）的4倍多，说不定哪里就会被“悄悄的感染”突破。首尔塞弗兰斯医院、江原大学医院等大学医院也确认出现了小规模集体感染。 在这种情况下，疾病管理本部9日突然提出“放宽2.5阶段已指日可待”的乐观论，使本来就对新冠疫情感到疲劳的国民们增添了松懈之心。当局控制汉江公园内的密集地区后，市民们在管制线外大摆酒席等，甚至出现了收紧一处就会聚集到其他地方的气球效果。 尽管如此，政府还在考虑放宽2.5阶段，这是因为不能忽视经济。新冠疫情已经持续了8个月，小商贩、个体户都面临着极限状况。特别是那些被分类为高危险行业而中断营业的行业，正被逼到哀叹“是死于新冠疫情还是饿死于新冠疫情”的地步。 但是，草率的放宽措施有可能发出错误的信息，连同社会紧张感也被放松。就像炮制出防疫标准中原本没有的“2.5阶段”概念一样，可以有升级版，对于汉江公园饮酒等松懈的行为要勒紧缰绳，而对于关系到个体营业者生计的停业措施等，即使是2.5阶段，也可以采取灵活性。像健身俱乐部之类注册会员使用的健康相关设施，也有必要在严格管理的前提下开放，使市民能够做到一定水平的健康及压力管理。也可以采取这种方案，允许营业，但要加强换气、限制单位面积使用人员、佩戴口罩等防疫守则，如被发现违反事项，则采取“举报措施”等。 和新冠疫情的战争是一场持久战。要根据情况发挥灵活性，同时兼顾防疫和民生经济。同时，对于两周后即将到来的中秋节该怎么做，国民们感到茫然。当局应该尽快制定关于中秋移动的劝告方案。

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