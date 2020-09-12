治愈后复检核酸呈阳性，国内超600名…144天后再次检测出病毒的情况也存在. September. 12, 2020 07:18. by 李美智 image@donga.com. 据悉，曾患新型冠状病毒感染症(COVID-19)的国内患者中，治愈后复检核酸呈阳性的超过600人。这其中包括被判定痊愈，过去近5个月时间后再次被判断为阳性的情况。因此，也有人指出，虽然防疫当局尚未确认，但不能排除国内已经发生新冠病毒再感染病例的可能性。 上月24日，国际学术杂志《科学》曾报道说，香港大学研究组确认了今年3月确诊感染新冠病毒的30多岁男性于8月15日再次确认被感染的事实。该男子是第一个再次感染变异病毒的病例，与体内残留的少量病毒再次活动的所谓“再发现”或“再复活”病例不同。对该男子体内检测出的病毒进行分析后发现，与3月份感染的病毒部分基因不同。 目前，国内尚未报告这种变异病毒再次感染的事例。新冠病毒治愈后再次得到阳性诊断的患者以本月8日为基准达到了628名。感染后接受隔离治疗后，在诊断检查中被确定为阴性，出院后再次被判定为阳性。新冠肺炎患者大部分每隔24小时接受两次诊断检查，两次都呈阴性才能出院。628名患者中，也有在得到痊愈判定144天后再次被确认为阳性的事例。 防疫当局认为，首先628名重新检测出病毒的病例再感染的可能性很小。疾病管理本部患者管理组组长郭振表示：“对痊愈后再次被诊断为阳性的患者进行了7天的观察，结果没有出现症状，接触者中也没有出现感染的患者。从这一点来看，与其说是再感染，不如说是体内残留的死亡病毒被重新检测出。” 专家们认为，防疫当局的实时基因分析诊断检查可以放大非常小的病毒碎片，因此，即使是体内残留的微量病毒，也有可能被判定为阳性。新型感染病中央临床委员会委员长吴明敦(首尔大学医院感染内科教授)也曾解释说，“新冠病毒复阳病例大多检测出了死亡病毒的RNA(核糖核酸•遗传物质的一种)。” 但也有人认为，很难完全排除再次感染的可能性。首尔宝拉梅医院感染内科教授房智焕表示：“呼吸道上皮细胞寿命长，病毒最长可存活3个月。但144天之后再次检测出病毒的事例却非常罕见。” 疾病管理本部也没有对再确诊病例的病毒核酸序列进行分析，因此不能断定不是由变异病毒引起的再感染。对此，郭组长表示：“我们将继续对被再次检测出病毒的病例进行调查。”

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