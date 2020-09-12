韩美新设“同盟对话”局长级磋商机制讨论两国悬案. September. 12, 2020 07:18. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 韩国和美国决定新设局长级外交磋商机制“同盟对话（暂称）”。正在访美的韩国外交部第一次官崔钟建当地时间10日在华盛顿国务院大楼会见了美国副国务卿斯蒂芬·比根，双方就此达成了协议。 崔钟建在会谈结束后会见常驻记者时发表了上述讲话，并表示，“这是对各种同盟悬案进行经常性形成共识的努力的一部分”。据悉，新设的局长级磋商机制将首先讨论龙山基地等与驻韩美军基地的返还及迁移相关的实务问题。虽然之前围绕讨论免除对朝制裁的韩美工作组，不仅是朝鲜，连执政党内部也提出了废除的主张，但韩美双方增设了这一常态化的韩美沟通渠道。

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