电影节上铺“红地毯”的原因？. September. 12, 2020 07:18. by 金民 kimmin@donga.com. 在法国最高权威勋章“法国荣誉军团勋章”上，绶带挂钩、绶带、刺绣等几乎所有的东西都是红色的。人们还相信，红葡萄酒比白葡萄酒、红肉比白肉更能提振精神。红色的跑车不知怎么的，好像跑得更快。但是在“简洁单调”和无彩色普遍流行的21世纪，红色稍有不慎可能会变得土气。 这本书描述了大胆而权威的颜色和红色的历史。从古罗马到18世纪，在西欧红色经历了比任何颜色都波澜壮阔的岁月。中世纪文章学权威作者出版《蓝色的历史》(2000年)、《黑色的历史》和《绿色的历史》后才出版《红色的历史》的原因也在于此。 红色是人类首次控制并制造的颜色。据推测，制作时期为公元前1.5万年至公元前1.35万年左右，阿尔塔米拉洞窟壁画中的野牛也是用红色彩绘的。在古典拉丁语中，“红色”也表示“彩色的、有色的”，在某些语言中是表现颜色的用语，只有白色、黑色、红色三种。像这样在古代和中世纪社会最原始、最优越的红色在中世纪末的地位急速动摇。因为迅速上升为贵族色彩的蓝色、象征奢侈和优雅的黑色攻势接连不断。再加上宗教改革后，被烙上不道德、颓废色彩的红色将从16世纪末开始进入退潮局面。 尽管如此，红色在吸引人们关注时还是会使用。宣传打折或活动商品时使用红色字体，“红色标签”是指质量比一般产品更好的商品。红色口红象征着挑衅性的诱惑。迎接重要人物时铺上“红地毯”也是不变的习惯。 该书不仅仅是单纯地罗列色彩的概念规定或象征，还从社会脉络中分析了其意义。得益于此，让人感觉是在用色彩透镜回顾真正的历史。但应该注意的是，这一历史只局限于欧洲而不是全世界。

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