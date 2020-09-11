LG化学“锂硫电池无人机”飞越平流层. September. 11, 2020 07:31. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 搭载LG化学制造的锂硫电池(Lithium–Sulfur Battery)的无人机成功实现平流层飞行。被称为下一代电池的锂硫电是现代汽车集团首席副会长郑义宣6月会见LG(株)代表具光谟时，LG方面骄傲展示的电池之一。 LG化学10日表示，上月30日在韩国航空宇宙研究院高兴航空中心，在高空长期滞空太阳能无人飞机(EAV-3)上搭载了锂硫电池后，进行了约13个小时的飞行测试。EAV-3在整个试飞过程中，在离地面12~22公里的平流层飞行了7个小时。平流层(离地面12~50公里的区间)空气稀薄，一般飞机很难飞行。 锂硫电池被认为是代替锂离子电池的下一代电池之一。在正极材料上使用硫，在负极材料上使用锂、金属等轻量材料，重量能量密度比现有锂离子电池高1.5倍以上。另外，比锂离子电池更轻，不使用稀有金属，价格竞争力也很强。因此，不仅是电动汽车，还是可以左右长期滞空无人机、私人飞机等未来运输手段性能的核心技术。 据悉，郑义宣首席副会长和具光谟代表6月在忠北清州市LG化学梧仓工厂会面，讨论电动车电池部门合作方案时，现代汽车集团管理层听取了锂硫电池和长寿命电池(Long-Life battery)、固态电池(Solid-state battery)等未来电池技术和开发方向。 LG化学计划今后生产锂硫电池试制品，并演示能浮在天空好几天时间的长期滞空飞行。另外，能量密度是目前锂离子电池两倍以上的锂硫电池预计将在2025年以后投入批量生产。

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