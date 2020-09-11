新书：“特朗普为应对朝鲜威胁秘密开发核武器”. September. 11, 2020 07:31. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据悉，美国特朗普政府为应对朝鲜的核武器、导弹威胁，秘密开发了新的核武器系统。 《华盛顿邮报》当地时间9日提前拿到“水门事件”独家报道记者兼该报副主编鲍勃·伍德沃德的新书《愤怒（Rage）》并作了报道，报道内容显示，特朗普在接受伍德沃德采访时表示：“我开发出了美国之前无人拥有的核武器系统。”他还说：“我们拥有你从来没有看到或没听到过的东西，（俄罗斯总统符拉基米尔·）普京和（中国国家主席）习近平都没有听到过的东西。” 特朗普在采访中忆及2017年朝美关系陷入僵局的“火焰和愤怒”时距离与朝鲜的战争有多近，并作了上述表示。其要义是，为防范战争，开发了对抗朝鲜威胁的核武器系统。伍德沃德写道：“此后从匿名人士那里确认了美军开发新武器系统的事实，但都没有透露具体内容。” 另外，根据该书内容，朝鲜国务委员会委员长金正恩与特朗普总统往来了27封信件。金正恩恭敬地称特朗普总统为“阁下（your excellency）”，还直接提到了“魔法般的友谊”“梦幻电影一般的会面”等。对于韩美联合军事演习的持续举行，他吐露内心的想法说，“说实话，我非常生气”。特朗普把金正恩对核武器的看法比喻为“太爱了，就像不能出售的房子一样”。

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