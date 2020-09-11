军方消息人士：“朝鲜有可能在10月建党纪念日公开新型洲际导弹，并在美国大选之际发射潜射导弹”. September. 11, 2020 07:31. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，韩美情报当局正在关注朝鲜在劳动党创建日（10月10日）阅兵式上公开新型洲际弹道导弹，并在美国大选（11月3日）之际发射潜射弹道导弹的可能性。 据认为，朝鲜首先会展示可以用核武器打击华盛顿和纽约等美国本土的“新战略武器”，以此来吸引人们的视线，然后针对美国大选利用“北极星-3”型（潜射导弹）继续发动“挑衅事件”。韩国军方消息人士10日表示：“韩美情报当局认为，在美国总统选举之后，无论是特朗普再次执政，还是新政府上台，对于朝鲜来说，新型洲际导弹都是‘最后的谈判筹码’。” 因此，朝鲜的打算，有很大可能是在美国大选前后，相比新型洲际导弹，选择发射潜射导弹来抓住对美谈判先机的剧本。 韩美情报当局认为，新型洲际导弹是装有固体燃料发动机的品种。其推力比利用液体燃料发动机的现有“火星-14”“火星-15”型洲际导弹的推力强，可以达到全美大部分地区，而且无需事先注入燃料，可以竖立在移动式发射架上，在10分钟内完成发射。另一名消息人士说：“韩美当局认为，朝鲜可能在下个月阅兵式上公开新型洲际导弹，宣布完成对美核打击力，因此正在密切追踪相关动向。” 据悉，最近在首都圈和西部海上接连展开韩美侦察机，也是为了掌握正在平壤附近的美林机场进行的朝鲜军队阅兵式预演中是否有新型洲际导弹登场。据悉，一万多名兵力和数百台武器装备正在参加预演，到目前为止还没有发现新型洲际导弹。 在这种情况下，美国战略与国际问题研究中心研究员约瑟夫·伯穆德斯当地时间9日通过专门报道朝鲜消息的网站“超越平行（Beyond Parallel）”提出了朝鲜发动试射潜射导弹挑衅的可能性。此前，战略与国际问题研究中心4日表示，对咸南新浦造船厂的卫星照片进行分析的结果显示，捕捉到了试射潜射导弹的动向。 伯穆德斯表示，卫星照片中发现了“新浦”级潜水艇、看似起重机的车辆、疑似导弹运输集装箱的拖车等。据认为，这些可以看作是在潜水艇上安装“北极星-3”号的作业。韩国军方当局人士表示：“朝鲜可能正在从新型潜艇上试射‘北极星-3’型之前，准备进行进一步的发射试验。”

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