留有6·25战争枪弹痕迹的汉江大桥，成为首尔市登记文化遗产1号. September. 11, 2020 07:31. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 汉江大桥和普信阁前的地铁水平点、旧统计局大楼被选为首尔市登记文化遗产。 首尔市10日表示，根据去年年底实行的市、道登记文化遗产制度，以现有的入选为首尔未来遗产的公共资产为对象展开了调查工作，最后把上述3处登记为首尔市登记文化遗产。 首尔市将代表首尔、具有保存价值的近现代遗产指定为首尔未来遗产并进行管理。其中，建设、制作、形成已有50年，并被认为在首尔的历史、文化、生活、经济、宗教等各领域具有保存和利用价值的遗产，被指定为首尔市登记文化遗产。但是，国宝或宝物等现有的指定文化遗产除外。 首尔市登记文化遗产第1号被确定为汉江大桥。汉江大桥是1917年建成的汉江上历史最悠久的人行桥。这里留有6·25战争时期枪弹的痕迹，被认为是近现代历史的活证据，同时也是衡量大韩民国桥梁技术发展面貌的象征。 第2号是1970年设置的普信阁前的地铁水平点。水平点可以作为衡量地铁线路的深度、隧道的高度、历史上下轴高度的标准。首尔市1970年开始地铁工程，在普信阁围栏内设置了直径7厘米、长12厘米的镶有铜钉的花岗岩材料水平点。虽然之后随着道路的扩张，普信阁迁移到现在的位置，水平点也被迁移，失去了作为基点的作用，但是水平点具有首尔地铁1号线工程的始发点的象征性。 位于首尔市钟路区庆云洞的旧经济企划院统计局大楼被选为第3号登记文化遗产。该大楼由建筑师李熙泰于1959年设计，1961年竣工，是能够理解光复后现代建筑趋势的建筑，具有很高的保存价值。

한국어