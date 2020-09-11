描绘孝明世子出殡场面的《班次图》...K-Auction展品估价为6~10亿韩元. September. 11, 2020 07:31. by 孫宅均 sohn@donga.com. 艺术品拍卖公司K-Auction10日表示：“能够掌握19世纪班次图(朝鲜时代国家礼仪中描绘官僚和器物位置的记录画，又叫班列图)形式的史料—《孝明世子出殡班次图》将于24日在首尔江南区总部举行的拍卖会上展出。” 估价为6亿~10亿韩元。该作品描写了1830年去世的孝明世子的出殡场面。可以了解参加活动的人员、仪仗旗的样子、轿子的配置等详细内容。据悉，此次参展作品是为准备活动而制作的。 孝明世子从小就表现出卓越的艺术才能，从纯祖27年(1827年)开始代理听政，积极牵制专权官僚，努力录用新人，但在21岁纯祖30年时突然咯血早早就去世了。

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