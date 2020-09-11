超级孙“表演时刻”即将回归. September. 11, 2020 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 让韩国球迷彻夜难眠的“超级孙时间”即将到来。 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队所在的孙兴慜(28岁)将于14日0时30分(韩国时间)在英国伦敦托特纳姆热刺体育场与埃弗顿队进行2020~2021赛季EPL第1轮主场比赛，开始新赛季的比赛。托特纳姆热刺队上个赛季排在英超最终积分榜第6位，埃弗顿队则排在第12位。 孙兴慜在上个赛季创造了单一赛季最多攻击点(30个•18个进球、12次助攻)，跻身欧洲顶级前锋行列，因此他能否从新赛季首场比赛开始就启用得分炮，备受关注。孙兴慜在4场季前赛中攻入4球，预计将在对阵埃弗顿的比赛上作为左前锋首发出场。 英国网络媒体《Spurs Web》报道说：“托特纳姆热刺队对孙兴慜的依赖度将进一步增大。孙兴慜和哈里•凯恩如果能够健康地完成赛季，球队有望进入积分榜前四名。” 本赛季由于受到新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响，赛季初期没有国家队比赛日程，因此孙兴慜可以防止因长距离海外移动而带来的体力消耗，集中精力参加所属球队的比赛。另外，托特纳姆热刺队新赛季开始前引进了防守能力出众的中场球员皮埃尔•霍伊别尔，加强了球队的中场防守实力，因此孙兴慜可以减轻参与防守的负担，专注于本职工作，瞄准更多的进球。 孙兴慜表示，“我想以比上个赛季更加犀利的表现，将更多的得分机会转化为进球。” 即将迎来第六个英超赛季的孙兴慜，在力争自己在热刺队的总进球数突破100个(目前为85个)的同时，将挑战连续5个赛季保持两位数的进球数。帮助队友进球的能力也得到发展的他能否连续两个赛季加入“双十(进球和助攻都达到10)”俱乐部也备受关注。 截至目前，孙兴慜已出战160场英超比赛的，如果新赛季他能再增加28次出场数，将超越奇诚庸(现FC首尔•187场)，创造韩国人英超最多出场记录的新里程碑。

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