专栏：大海记忆深处的三次伤痛. September. 11, 2020 07:32. . 在追踪沉没客轮上幸存的海女时得知了惨不忍睹的事实。问起加德岛老人记忆犹新的过去事件时，大家基本都会听到“韩一号沉没”事件。老人们异口同声地表示，“数十具尸体躺在防波堤和海边沙石地上的场面至今仍记忆犹新。船上乘坐了100多人，最后只有12个人活了下来。那天，冬风凛冽，海浪非常高，经过几小时的游泳生存下来，这真是个奇迹。其中有4名海女，她们都是经过了冬季物质的锻炼而活下来的。”笔者在得知1967年沉没的“韩一号”令人说不出话来的遭遇后，感到非常震惊。故事如下。 1967年1月14日，往返于釜山和丽水之间的定期客轮“韩一号”(140吨)载着108名乘客和13名船员出发了。在釜山加德岛(当时庆南昌原郡天加面)西北方海上与海军驱逐舰忠南73舰(1900吨)相撞。木船“韩一号”严重受损，10分钟后沉没，90多名乘客死亡。在事故调查过程中发现，重复使用了1953年沉没的“昌景号”(147吨)引擎。而昌景号是打捞出因美军轰炸而沉没的天山丸后重新使用的船。即日本帝国主义强占时期，美军将往返釜山和下关之间的渡轮天山丸误认为军需船，轰炸致其沉没，打捞该沉船船体并重复使用船上发动机的船正是昌景号。昌景号也在1953年沉没，造成数百名乘客死亡。昌景号发动机被韩一号重复使用，而韩一号再次沉没。惨重的事故从天山丸开始，在昌景号、韩一号上重演。 多大浦乡土史学家韩健(78岁)还记得昌景号沉没当时的情况。“昌景号沉没的多大浦前海是花孙台和古里岛之间的名为‘花樽龟尾’的狭窄的海峡。有记录显示，李舜臣舰队为了击退占领釜山浦和多大浦的倭寇，向釜山行进时滞留在该地无法前行，等到风平浪静才继续前行，可见此处水流十分湍急，风大浪高。昌景号沉没后过了老半天打捞工作才得以展开，下落不明的乘客们从船体上被发现时只剩下了人骨。”釜山~丽水定期客船昌景号沉没(1953年1月9日)导致的死亡人数超出了乘客名单上所记录的人数，加上流失的尸体，死亡人数大大超过300人。在超员和超载的情况下撞上巨浪被认为是事故发生原因。据说，客轮上连救生设备都没有，因为担心被盗，一直保管在公司的仓库里。 空军飞机的轰炸(天山丸)、超载和波涛(昌景号)、与军舰的冲撞(韩一号)等沉没原因虽然不同，但都是客轮改造和超员、超载、安全装备不齐全等导致的牺牲。因为是非常令人震惊的事件，所以还制作了“悲运的韩一号”这样的大众歌谣。“东北风凛冽的夜里，哽咽的呼喊声/哭不出来的那瞬间被夺走了无数的生命……”从加德岛俯瞰的釜山新港梦想成为世界3大集装箱港，正在以巨大的规模扩张，超大型船舶不停地来往此地。和平闪耀的大海抹去了过往的伤痛，但我们必须时刻铭记。因为那天的悲剧不是天灾，而是由人祸所致。

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