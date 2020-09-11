文在寅-金钟仁，应不计较条件见面，展开实质性的合作. September. 11, 2020 07:32. . 共同民主党代表（党首）李洛渊和“国民力量”紧急对策委员长金钟仁昨天在国会举行了由国会议长朴炳锡主持的午餐会晤。李洛渊作为上任问候曾拜访过金钟仁，但作为朝野政党党首正式见面还是第一次。两位党首就尽快处理第四次补充预算案达成了共识。 李洛渊前天在青瓦台对文在寅总统说：“朝野党首之间的会晤或者一对一会谈都很好，希望推进。”据悉，文在寅也多次强调了合作的必要性。但是在金钟仁就任以后，虽然讨论过文在寅和金钟仁的会面，但是因为双方的沟通失败，会面告吹，好像只是加深了彼此感情的沟壑。现在，政府和执政党也许是蜜月关系，但朝野政党的关系处于对立状态。 为了营造实质性的协治氛围，执政党必须摆脱力量政治。为此，第21届国会成立后，应对凭借176个席位巨大执政党独占常任委员长和立法暴走的行为的自我反省为基础，重新调整包括法司委在内的常任委员长的分配。如果坚持把在野党当作立法障碍物的态度，朝野之间的合作只会变得空洞。文在寅强调的协治的宗旨，不应是在野党无条件配合政府、执政党的政策。 如果巨大执政党承认在野党是真正的政治伙伴，并展开对话，那么在野党也可以进行政策协助。朝野双方需要慎重对待，各退一步，集中进行达成共识的政策互助，逐渐扩大协治领域。此次朝野就第二批灾难支援金筛选发放问题达成一致，可以看作是一个积极的信号。 在全体国民齐心协力也难以克服的危机状况下，政治反而分裂国民、扩大矛盾，这就是我们的现实。文在寅和金钟仁不应该计较会晤的形式，应该开诚布公地进行对话。非常的时局需要非常的应对。朝野如果无视国民的这种要求，执着于政派利害关系，无论执政党还是在野党，都难逃国民的指责。

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