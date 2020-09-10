支付通信费来安抚对选择性支援的不满，是放弃原则和信念的灾难支援. September. 10, 2020 07:40. . 政府和共同民主党决定，从编制第四次补充预算筹措的第二批紧急灾难支援金财源中拿出一部分，以通讯费的名义向13岁以上的所有国民每人发放2万韩元。因为新冠疫情，国民的非对面活动增多，所以要通过补充预算来填补增加的手机费用。据悉，昨天文在寅总统在青瓦台邀请共同民主党领导层举行的恳谈会上，接受了李洛渊代表的请求。 前天，执政党公开了向17岁至34岁及50岁以上的国民各支援2万韩元的6600亿韩元通讯费的方案。对象为3287万人，占国民的63%。消息传出后，被排除在对象之外的国民们中间出现了“我为什么被排除？”的不满，一天后，对象和规模进一步扩大为“13岁以上国民的一次性支付”，并得到了青瓦台的批准。 为平息要求“普遍支付”灾难支援金的党内人士和支持层的不满，总额7万亿韩元的第四次补充预算中，向小工商业者、个体户和特殊形态劳动者等分别支付3万亿韩元和2万亿韩元，其余部分分别支付通信费、儿童特别照顾支援费等，以完善普遍性。就在几天前，李洛渊还曾表示，“灾难的痛苦对弱者更残酷”，这与选择性发放原则前后矛盾。 对于第二批灾难支援金的必要性，朝野和专家之间没有异议。但是，由于一再制定补充预算，国家债务剧增，国家信用度势必下降。与经济合作与发展组织其他成员国相比，一直强调韩国财政健全性的文在寅总统也表示：“从现实来看，财政上存在很大困难。” 在这种情况下，给全体国民发放通信费，难免会受到“这是考虑到支持率下降的民粹主义”的指责。执政党政策委议长也针对几天前向全国人民发放的第一批灾难支援金表示：“很难说完全不是民粹主义。” 优先支援受灾严重的个体户、小商贩和未就业青年是具备常识的国民完全可以接受的合理决定。为了平息部分人的不满情绪，将全额举债筹措的财源细分给全体国民，这绝非明智之举。

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