劝读的社会. September. 10, 2020 07:40. . 穿着黄色礼服的少女坐在沙发上看书。背靠在软软的大靠垫上，左臂放在木头扶手上。往后梳理整齐的头发用紫色蝴蝶结扎起来，视线完全固定在右手握着的书上。少女到底是谁？是什么书，那么热衷于阅读呢？ 《读书的少女》是18世纪法国画家让-奥诺雷·弗拉戈纳尔的代表作之一。在画这幅画的时候，法国贵族们的享乐和奢侈达到了极致，强调了知性和有教养的生活。弗拉戈纳尔虽然是以充满世俗和性感美的画而备受贵族宠爱的画家，但在该画中，他似乎想通过读书这一主题传递道德信息。这也是与华丽少女的服装相比，周边的背景非常简朴的原因。少女正在读的小书可能是当时精英之间流行的伏尔泰的《老实人》等讽刺社会的小说。 令人好奇的少女的真实身份被揭开是最近的事情。该画属于弗拉戈纳尔37岁制作的18幅“幻想人物”系列作品，2012年发现了练习该系列作品的素描。在一张纸上画着18名肖像，大小如拇指指甲大小的绘画作品。画中出现了神女、歌手、作家、乐器演奏者、演员、将军、贵妇人等多种职业群，其中最先出现的是读书的少女。值得注意的是，除了这名少女之外，其余的人物下面都写着订购者的名字。因此，与现实生活中存在模特的其他作品不同，只有这个少女才是画家想象中真正的“幻想人物”。 在表达现实中不可能有的超自然、不现实的事情时，就会使用“幻想”一词。在上流阶级的奢侈和放荡达到极点的时代，读书的知性人就像幻想人物一样。不读书的社会就是死的社会。这也许是在过了250年的今天依然在推荐书的原因呢？

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