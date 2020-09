BLACKPINK新曲登上Billboard排行榜第13位,创下女团最高纪录. September. 10, 2020 07:40. by 林熙允记者 imi@donga.com. 在12日的Billboard“Hot 100”(单曲排行榜)中,K-Pop继续保持强势。 女子偶像团体BLACKPINK凭借新曲《Ice Cream(with Selena Gomez)》登上了排行榜第13位。这是韩国女歌手的最高纪录。防弹少年团以《Dynamite》连续两周占据第一位。 《Ice Cream》是与美国流行女歌星赛琳娜•戈麦斯一起演唱而成为话题的歌曲。同样是当地人气歌手的爱莉安娜•格兰德作为作词家参与了作词。单曲发行第一周在美国刷榜1830万次,下载2.3万次,位居数码歌曲销售排行榜第2位。在广播播放次数排行榜上也位居第32位,十分善战。MV在公开(8月28日)10天后,在YouTube上的点击量超过了2亿次。BLACKPINK去年推出的《KILL THIS LOVE》(第41位),今年6月推出的《How You Like That》(第33位),在美国市场紧跟防弹少年团的步伐,呈现出上升趋势。 还有以BLACKPINK为主题的纪录片。所属公司YG娱乐表示,Netflix将于下月14日公开《BLACKPINK:Light Up the Sky》。YG方面表示:“继Lady Gaga、碧昂丝、泰勒•斯威夫特之后,这是第四部以女歌手为主题的Netflix原创纪录片,也是首次拍摄韩国单一歌手(及组合)的作品。” 防弹少年团的《Dynamite》的流媒体和下载量分别比上周减少了49%和31%。但是在广播播放次数排行榜上上升到了第18位,上升38%,稳居榜首。

