日本前外交官天木直人表示：“日本应为壬辰倭乱当时的鼻冢谢罪”. September. 10, 2020 07:40. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 日本前任外交官出版了反省壬辰倭乱时割掉朝鲜人鼻子建造坟墓的日本令人羞愧的历史的书。前日本驻黎巴嫩大使天木直人(73岁)将与韩日文化研究所所长金文吉(75岁)一起从10日开始销售名为《麒麟(象征和平时代的想象中的动物)啊，来吧》的书。 鼻冢的历史可以追溯到400多年前。1597年6月，丰臣秀吉(1537~1598年)命令倭军“割掉朝鲜人的鼻子敬献上来”。为了激励倭军们积极与朝鲜军作战，丰臣秀吉强行要求了世界战争史上都罕见的极端方法。 根据丰臣秀吉的指示，当年7月以后，倭军有组织地去割朝鲜人的鼻子。每名倭军被要求割掉3个朝鲜人的鼻子，把鼻子放进大桶里，用盐腌制后送到日本。倭军为了扩大战功，不仅砍掉战死者，还砍掉了活着的平民百姓的鼻子。据悉，当时倭军根据所割鼻子的个数得到了奖励。 丰臣秀吉于1597年9月在京都市东山区掩埋了鼻子，并建造了坟包。据悉，这里埋葬着12.6万多名朝鲜人的鼻子。鼻冢的旁边则坐落着把丰臣秀吉供奉为神的丰国神社。 丰臣秀吉死后，日本人把鼻冢改成了耳冢。据悉，这是为了稍微淡化残忍的历史。实际上，京都市的坟丘指南上也写有“耳塚”，括号内还补充加上了鼻冢。虽然韩国学者在对马岛、备前、福冈等地寻找耳冢，但尚未掌握整体情况。 天木前大使9日接受本报的电话采访时说：“我虽然是京都人，但是直到最近都不知道京都有这样的鼻冢。为了要让日本人了解正确的历史，所以写了这本书。”接着他强调称，“即使是现在，日本也应为羞愧的过去反省、谢罪，期待创造韩日合作的未来。” 关于书名，他解释说：“使用了在中国只有和平时代才会出现的想象中的动物‘麒麟’。希望这样的和平时代能够到来。”他计划11月在京都鼻冢内举行追悼朝鲜人灵魂的慰灵祭。 天木前大使在担任日本驻黎巴嫩大使的2003年向时任日本首相的小泉纯一郞提出了“不能参与美国主导的伊拉克战争”的意见。因此，他受到了外务省的“退休劝告”。结果，他在当年退休，结束了34年的日本外交官生活。目前他正以外交评论家、作家、政治运动家等身份活动。

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