贝利和梅西没能达成的国家队百球记录，C罗却做到了. September. 10, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “进球机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•葡萄牙)成为了欧洲男子足球运动员中第一个，同时也是世界男子足球运动员中第二个突破A级比赛(国家队之间的比赛)100球的球员。 9日，C罗在瑞典索尔纳举行的与瑞典队的欧洲足球联盟(UEFA)国家联盟联赛A第3小组第2轮比赛中攻入2球，帮助葡萄牙队以2比0获胜。他在上半场补时(第47分钟)利用任意球先拔头筹，随后又在下半场第28分钟，用右脚射门打进了制胜一球。 欧足联赛后表示：“罗纳尔多在自己的第165场国家队比赛中攻入了第100个、101个进球，在欧洲男选手中首次超过了100个。” 从历届世界男选手来看，C罗的国家队总进球可以排在第二位。排在第1位的是过去曾是伊朗招牌球星的阿里•代伊所保持的109个进球(149场)。巴西的“足球皇帝”贝利以77球(92场)排在第7位，C罗的一生对手里奥内尔•梅西(阿根廷)以70球(138场)排在第16位。韩国球员中，“车旋风”车范根以58粒国家队进球(136场)排在第34位。在各国实力差距较大的过去，女足比赛上通常会出现很多进球，其中克里斯蒂娜•辛克莱尔(加拿大•186球)等10多名球员在国家队比赛中攻入了100个以上的进球。 2004年6月，C罗在与希腊的欧洲足球锦标赛(欧洲杯)比赛中，打入个人国家队首粒进球，之后他凭借稳定的进球能力，时隔16年，C罗创造了大记录。据欧足联透露，全天候射手C罗用右脚踢进了55个球，用左脚踢进了22个球，用头踢进了24个球。攻入3球以上的比赛多达9次，十分善于集中进球，任意球也攻入10球，表现出很强的定位球能力。在C罗进球的66场比赛中，葡萄牙取得了55胜(5平6负)，胜率极高。C罗面对41支国家队进过球，他攻入进球最多的国家是当天为他送上大记录的牺牲品瑞典和立陶宛(以上失7球)。C罗表示，“此前一直以100粒进球为目标。现在将瞄准下一个目标—创造新纪录。” C罗在30岁以后的国家队比赛中，场均能攻入1.04球(47场49球)，比30岁之前(场均0.44球•118场52球)的进球效率更高。10多年来，他每天坚持3、4个小时的敏捷性、速度等训练日程，并进行了严格的身体管理。去年在A级比赛中攻入14球(10场)的C罗，打破由代伊保持的国家队最多进球记录也并非难事。

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