美国技术股泡沫要破裂？特斯拉暴跌21%. September. 10, 2020 07:41. by 姜有炫 yhkang@donga.com. 在美国纽约股市上市的技术股代表特斯拉股价暴跌21.1%，创下上市以来最大跌幅。以技术类股为中心的纳斯达克指数在3个交易日内下跌10%以上，对技术股泡沫破灭的担忧正在加大。 劳动节休假后开盘的8日(当地时间)，纽约股市纳斯达克指数在一天内暴跌4.11%，连续3个交易日下跌。有评价认为，与上一最高点2日相比，股市暴跌10%以上，股市事实上已经进入了“调整期”。 此前不断出现“泡沫争议”的Big-Tech(大型技术企业)股价一致下跌。8日，微软(-5.4%)、苹果(-6.7%)、谷歌母公司alphabet(-3.6%)、亚马逊(-4.4%)、脸书(-4.1%)等技术股“BIG6”的股价大幅下跌。 特别是，进入今年以来到上月末为止股价上涨6倍的特斯拉，创下了2010年纽约股市上市以来的最大跌幅。特斯拉公司未能纳入以大型股为中心的标准普尔(S&P500)指数，再加上有偿增资50亿美元(约6万亿韩元)等不利因素。在华尔街，针对特斯拉经营业绩对比股价的大幅上涨，有人指出“特斯拉是用历史上最大规模的纸建造的房子”。 与此同时，软银集团会长孙正义最近秘密购买了价值40亿美元的股票期权(在未来以一定价格购买股票的权利)，因此技术股比实际价值上涨幅度更大的忧虑正在扩散。 进入今年以来，技术股“BIG6”的市价总额增加了3.2万亿美元，被指责接近过去“互联网泡沫”的水平。美利资证券研究中心主任李京洙(音)表示：“短期过热现象将得到缓解，美国技术股在短期内将经历调整局面。预计不会进入大盘下跌的局面。” 韩国股市得益于个人买进势头，跌幅缩小。当天韩国综合股价指数比前一天下降了1.09%(-26.10点)，以2375.81点收盘。但是，由于韩国国内投资者持有的特斯拉股票持有额超过4.6万亿韩元，投资者对损失的担忧正在加大。

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