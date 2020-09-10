徐薰与奥布莱恩重启无核化对话，崔钟建也将于10日与比根见面. September. 10, 2020 07:42. by 韩基载记者、华盛顿=常驻记者 李正恩、朴孝睦记者 record@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦台国家安保室长徐薰9日与美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩进行了就任后的第一次通话，决定推进在近期会面。外交部第一次官崔钟建为了与美国副国务卿斯蒂芬·比根会面，当天启程前往美国，韩美国家安全委员会（国家安保室）和外交部-国务院线路再次启动。特别是，就美国为构筑对华牵制网而推进韩国共同参与的“四国联盟+（Quad plus）”问题，崔钟建表示，“将谈谈我们的想法”，有观测认为，韩国政府在美国和中国之间展开的“走钢丝外交”可能会进入新的局面。 青瓦台说，在当天徐薰和奥布莱恩的通话中，“双方再次确认了共享共同价值的韩美同盟的坚定意志。”“共同的价值”是美国所强调的表述，是美国作为印度太平洋版北大西洋公约组织（北约），正在推进构筑包括韩国在内的所谓“四国联盟+”。“四国联盟+”构想是在由美国、日本、印度、澳大利亚组成的“四国联盟”基础上，包括韩国、越南、新西兰在内的扩大版。上个月31日，比根在“美国-印度战略伙伴论坛”视频会议上就“四国联盟+”表示：“在印度太平洋地区建立反映我们共同利益和价值的新机构，对任何（美国）总统来说都是巨大的成果。” 徐薰和奥布赖恩还就朝鲜无核化谈判表示：“对于今后数月是韩半岛无核化及和平进程进展的重要时期，我们达成共识，决定就此继续协商多种推进方案。” 韩美外交、安保首长的通话是在7月份徐薰被任命两个多月后实现的。徐薰就任后，曾与日本国家安全局局长北村滋进行了首次通话，并于上个月底同中国中央政治局委员杨洁篪在釜山举行了会谈。与通常的惯例不同，这是继美国、中国之后，排在第三位与美国对等方“相见”。青瓦台虽然表示是因为奥布赖恩在7月底被确诊为感染新冠病毒后在家工作，但也有观察人士认为，这可能反映了美中矛盾等堆积如山的外交难题。一名外交消息灵通人士表示：“据我所知，徐室长和奥布赖恩助理之间的通话从以前开始就一直在推进，但不知出于什么原因被推迟了一次。” 由此，有观察人士认为，文在寅政府第二届外交安保阵营的中美关系和美国大选后重启无核化对话的构想将正式启动。华盛顿的外交消息灵通人士表示：“徐室长和奥布赖恩助理的通话中还说明了上个月与杨洁篪委员见面的内容”，“在韩美年度安保协议会和韩美经济合作对话等预定的情况下，将会有展现稳固的韩美同盟的动向。” 当天出国的崔钟建在此次访美中还将讨论“四国联盟+”和重启无核化对话的构想、韩美防卫费协商等韩美悬案。崔钟建当天出国前在机场接受记者采访时，就“四国联盟+”问题表示：“（美国的立场）该听的听，该说我们的想法的要说出来。”他还表示：“将检查过去3年间两国政府一直进行的韩美悬案和韩半岛和平进程，并共享今后应该如何进行的问题”，“（防卫费磋商）该对表的要对表，该追究的要追究。”

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