柳贤振只要对阵洋基队球尾质量就变轻，未能打破魔咒，再次受辱. September. 09, 2020 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. 面对“邪恶帝国”，球尾的质量会变轻吗？ 多伦多蓝鸟队王牌投手柳贤振(33岁)没能摆脱与纽约洋基队的恶缘。柳贤振8日在美国纽约州布法罗(水牛城)塞伦球场举行的与洋基队的主场比赛中，在5局中取得6个被安打(3个被本垒打)、5个脱三振、1个四坏球上垒、失5分的成绩，未能取得个人赛季第4胜。 直到前一天为止，给柳贤振带来总计2场比赛2次败北“魔咒”的洋基队的击球阵容从比赛初期开始就给柳贤振施加了很大的压力。第一局上半局，在1人出局的情况下，鲁克•博伊特、艾伦•希克斯从柳贤振手中连续击出本垒打，而向博伊特投出的第一球、向希克斯投出的第5个时速145公里平平无奇的直球成为祸根。击球员们的球棒有力地旋转着，在击中的一瞬间，野手放弃了追球，两个球都飞向了塞伦球场左侧观众席。 此后，柳贤振在防守失误等方面不失平静，虽然在第2、3局没有失分，但在第4局1人出局后再次被击出本垒打。米格尔•安杜哈把被挤到正中央的柳贤振的第2球时速141公里的滑行曲线球击出了左侧围墙。这是柳贤振自2019年8月24日之后，时隔381天在1场比赛中失掉3个本垒打。碰巧当时的对手也是洋基队。以3个本垒打挽回颜面的柳贤振在第5局上半局被对方击出3个安打，再失2分。柳贤振的总计与洋基队的平均责任失分从8.71上升到了8.80(15又三分之一局15责任失分)。曾降至2.51分的本赛季平均责任失分也大幅上升至3.19分(分数越低越好)。 唯一的安慰就是没有增加输给洋基队的记录。在防守上，第1、2局犯下失误，让柳贤振感到困惑的多伦多野手们，在2比6落后的第6局下半局，包括丹尼•詹森的满垒本垒打在内，共取得了5个安打、4个四坏球上垒、1个失误，获得了10分，彻底扭转了比赛局面。多伦多队最终以12比7反败为胜。本场之后多伦多队与和本队为美国联盟东部地区第2位展开激烈竞争的洋基队之间的差距拉大到了2场。与当天以1比6负于华盛顿国民队的美国联盟赛区第一名坦帕湾魔鬼鱼队之间的胜差数则缩小到了4.5场。 赛后柳贤振以遗憾的表情表示，“下次会好好投的。刚开始我失球后非常困难，但队友们反败为胜了。”多伦多队还剩下19场常规联赛比赛，要与洋基队要再交锋9次。因此柳贤振还有机会洗刷耻辱。

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